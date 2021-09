El ataque de Costa Rica ante México estuvo plagado de confusión

En esta acción se ve con claridad que Bryan Ruiz avanza con el balón en desventaja numérica y el tico más cercano es David Guzmán, quien está muy atrás. (Rafael Pacheco Granados)

La Selección Nacional atacó más frente a México, pero lo hizo de forma desordenada, sin ideas, con mucha emocionalidad, pero sin la toma de decisión correcta que pudiera encausar los balones al marco del portero mexicano Guillermo Ochoa.

La Nación hizo un seguimiento táctico y estratégico del conjunto patrio en el duelo ante los aztecas, en el que se comprobó que al plantel dirigido por Luis Fernando Suárez le cuesta de sobremanera la faceta ofensiva, al punto que en las acciones denota hasta confusión en las ideas y movimientos.

Gracias a la observación en el terreno de juego y el trabajo con imágenes aéreas se puede observar que el plantel careció de las pequeñas sociedades que son las encargadas de desestabilizar la defensiva rival.

Además se notaron confusiones que al final propiciaron una mala decisión de pase, pérdidas de balón y dejaron a seleccionados en desventaja numérica frente a los zagueros mexicanos.

“Yo creo que la Selección volvió a estar desconectada, costó mucho que se realizaran movimientos ofensivos preparados, entonces cuando aparecía una acción individual, el otro no acompañaba, entonces no se veía que había sincronización, está claro que eso genera muy pocas llegadas”, evaluó el entrenador César Eduardo Méndez.

Aunque quedó la percepción de que la Selección tuvo más presencia ofensiva que en el duelo ante Panamá, lo cierto es que se atacó pero con cierta falta de sentido.

Bryan Ruiz contra cuatro mexicanos y además de que no tiene otros ticos cerca, es presa fácil si intenta marcar diferencia en el uno contra uno. (Rafael Pacheco Granados)

“Se dieron dos remates, pero para ganar no van a alcanzar con dos remates. Si hablamos del ataque creo que no hubo buen acompañamiento y a veces parecía que no había entendimiento para saber por dónde atacar”, destacó Méndez.

“Cuando Bryan pensaba una cosa, Moya iba para otro lado. No hubo una buena conexión entre ataque y creación. De hecho hay una jugada muy clara que ejemplifica lo que sucedió... Moya choca con Leal cuando los dos iban en control, la pelota le queda a un mexicano, la lectura entre ellos y la comunicación no estuvo correcta”, agregó.

Una situación que se notó fue que normalmente cuando Costa Rica atacaba lo hacía en inferioridad numérica; también el jugador más cercano de la Nacional al que conducía la pelota estaba a más de cinco metros de distancia.

Ante la carencia de sociedades, según César Eduardo, Costa Rica pudo apostar a la individualidad, empero el equipo tico tampoco pudo desarrollar esa fortaleza.

Jimmy Marín y Rándall Leal, por ejemplo, son jugadores que normalmente encaran, aunque ante México no lo hicieron.

“Es entrarle a la parte de confianza para que un jugador rompa en la parte visual y pueda sacar el talento, pero para poder hacer esto se debe tener un respaldo del cuerpo técnico y para eso debe tener la confianza de que si lo hace y no resulta no se darán reclamos.

“Yo creo que tal vez en sus equipos ellos ya los conocen, los entrenadores también saben de que son capaces y eso se los permiten... Pero en la Selección eso pasa porque hay falta de conocimiento entre entrenador y jugadores, el jugador de repente piensa más en lo táctico y no arriesgar a hacer una maniobra individual”, dijo.

En esta acción es claro que cuando Costa Rica intentó armar sociedades, la marca mexicana fue estricta y ahogó cualquier espacio. (Rafael Pacheco Granados)

Para cerrar, Costa Rica apuntó a colocar hombres en ataque e intentar sorprender. Por ejemplo, Keysher Fuller fue extremo por derecha y Kendall Waston delantero centro.

“Lo sentí desesperado, más allá que conozcamos y sabemos que otros entrenadores han utilizado a Kendall como ‘9’, lo cierto es que esa maniobra es un intento final y desesperado, porque a él nunca lo han puesto de centro delantero desde el inicio. A Kendall lo ponen ahí siempre sobre el final y como una acción porque todo lo que traté de hacer no me resultó”, concluyó.

“Me sorprende bastante la ocupación de algunos en posiciones que no le conocía, pero hasta ahí llego. Cada entrenador tiene su forma, la Selección juega en 4-4-1-1.., después puede pasar a un 4-5-1”, concluyó.