Según contó Li en “Matices”, de Monumental, y “Siete Días”, de Canal 7, el dinero del Mundial se lo apropió después de que este ingresó a la Federación. De acuerdo a su versión, la plata para el torneo no alcanzó y entonces contactó “a gente de la FIFA”. “Me dijeron: ‘nosotros te podemos conseguir esos 100 colones, por poner un ejemplo, pero no pida 100, pida 300 y me devuelve 200; dentro de esos 200, me dieron una dádiva’”.