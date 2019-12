Es que soy una persona que respeta mucho una palabra: Profesional. Yo me quedo más en demostrar que en decirlo. Decirla es fácil, pero aplicarlo es distinto. Soy apasionado, me gusta ser ordenado, soy un apasionado en la cancha. Me he metido mucho en esta carrera, voy a cumplir seis años y he pasado por todo. Me han dado oportunidad y sé que la gente me mata y dice ‘Douglas no tiene la capacidad’, pero la crítica la respeto mucho.