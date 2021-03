La lista de 20 la analizamos no solo de un día, la comenté con mi director deportivo, con mi cuerpo técnico, no fue de un día para otro, vimos y analizamos las características de los jugadores. Tenemos un estilo y modelo de jugar y en base a eso escogimos. Cosas que puedo reconocer que fallé, como le digo, hacemos análisis, a veces las cosas... yo no soy del criterio que si usted hace algo y sale, todo es bueno, y si sale malo, ya no sirve, osea, hay un análisis profundo. En el primer partido la estrategia fue bastante buena, en el segundo partido queríamos una cosa, por ciertos momentos lo hicimos bien, pero hay que reconocer que México tiene calidad, es un buen equipo. En el primer tiempo a los seis minutos recibir el gol nos golpeó, después empezamos muy bien el segundo y el 2-0 también, pero hemos trabajado a conciencia. No vamos a parar hasta mañana a las 5 de la tarde para que el grupo demuestre que queremos ganar, que ellos regresen bien a sus clubes. Ellos tienen responsabilidad con esta camisa, no es la última vez que se la van a poner, están conscientes que el rendimiento individual y grupal sirve para lo que viene.