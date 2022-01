Dos exseleccionados se atreven a revelar anécdotas de Keylor Navas

Si no sucede nada extraordinario Keylor Navas sumará su partido 100 con la camisa de la Selección Nacional. Frente al combinado de Panamá, con Costa Rica pendiendo de un último hilo de esperanza, y sin derecho a fallar, así es como el guardavallas del cuadro patrio celebrará su centenar.

Keylor se ha topado diferentes situaciones en el camino. Sumar 100 duelos se traduce en tres procesos eliminatorios, varias Copas Oro y dos Copas del Mundo, entre otras presentaciones destacas. En el desarrollo las anécdotas han estado a la orden del día.

Dos excompañeros de Navas, quienes vivieron muy de cerca diferentes etapas del Halcón como seleccionado, decidieron contar impensables anécdotas del nacional que normalmente se quedarían del camerino para adentro, pero que ante la celebración que tendrá el guardavallas vale la pena saberlas.

El primero en saber que iría al Real Madrid

Keylor Navas en su presentación como arquero del Real Madrid en 2014. (GERARD JULIEN/AFP)

Keylor Navas jugó en Brasil 2014 el Mundial de su vida, de hecho la temporada 2013 - 2014 del tico fue excepcional, al punto que fue clave para que el Levante tuviera un gran año y él fuera premiado como el Mejor Portero de la Liga.

Con Brasil 2014 en frente, el nacional encontró el escenario ideal para mostrarse, para despegar como ningún tico lo había hecho antes. Navas fue figura contra Uruguay, Italia e Inglaterra, además fue el encargado de darle a la Sele el pase a los cuartos de final al parar un penal contra Grecia y todavía frente a Holanda hizo un juego soberbio.

En aquella selección estuvo un defensor de experiencia y seguridad: Michael Umaña, quien fue titular, pero además fue el compañero de habitación de Keylor en la cita del orbe.

Umaña recordó que él conforme fue avanzando la competencia comenzó a notar a Navas más ansioso, como con necesidad de contar algo que le pasaba.

Un día mientras realizaban la siesta, Keylor decidió confesarle a Umaña lo que sucedía y el central se quedó sin palabras.

“Es la primera vez que voy a contar esto, pero creo que ya puedo... Cuando estábamos en Brasil, estábamos siendo compañeros de habitación y él me contó que estaba en negociaciones con el Real Madrid, es una anécdota que me marcó porque se me paró el pelo, yo no lo podía creer, se me erizó la piel. Después de que me dijo de un solo me hizo saber que no le podía decir a nadie, obviamente así lo cumplí”, recordó.

“Yo a él lo estaba notando algo incómodo, entonces de un solo le dije que qué pasaba y me respondió: ‘le cuento, porque tengo que contárselo a alguien, pero por favor no le diga a nadie’”, agregó Umaña.

El resto es historia, en agosto del 2014 Keylor fue anunciado por guardameta del Real Madrid, seguidamente ganó tres Ligas de Campeones de Europa y se convirtió en uno de los guardavallas históricos del club merengue.

La promesa con su eterno competidor

Keylor Navas en un entrenamiento con Daniel Cambronero en 2009.

Era febrero del 2012, Costa Rica todavía no había clasificado al Mundial de Brasil 2014, de hecho Jorge Luis Pinto apenas agarraba fuerza como seleccionador y el plantel no estaba cerrado, al punto que en un amistoso que se disputó en suelo europeo ante Gales, Jorge Luis Pinto decidió llamar a Pablo Gabas.

En los entrenamientos previos a ese encuentro, se encontraron dos viejos amigos: Keylor Navas y Daniel Cambronero, dos guardavallas acostumbrados a estar en la Selección Nacional, porque prácticamente habían hecho todos los procesos juntos: U-15. U-17. U-20. U23 y la Mayor.

En medio de aquella convivencia ya conocida entre ambos, los dos en una cancha de entrenamiento se sentaron a repasar anécdotas. Los dos notaron que avanzaron en el fútbol de la mano y desde ese día se propusieron una meta en común: ir a un Mundial Mayor juntos.

“Cuando estuvimos en el partido contra Gales, nos estábamos preparando para el Mundial y recordamos que fuimos a un mundial menor juntos que fue Finlandia, entonces ahí mismo dijimos: ‘vamos a uno mayor juntos’”, declaró.

Cambronero dio a conocer que en aquel momento, Navas ya estaba en el Levante por lo que él bromeando le dijo que prácticamente tenía el puesto asegurado.

“Yo molestando le decía que quien la tenía que pulsear era yo (risas). Al final gracias a Dios pudimos hacerlo”, finalizó.

Tanto Michael Umaña como Daniel Cambronero son claros en que el aporte de Keylor Navas no es al fútbol costarricense, sino al deporte tico en general.

“Keylor le deja a nuestro fútbol un ejemplo, la verdad es que para el país y muchas personas más allá del fútbol, es de admirar lo que ha hecho y lo que ha logrado, es un aporte grandísimo al país diría yo porque él enseñó que el sueño se puede alcanzar”, reflexionó Umaña.

Por su parte, Cambronero agregó que ahora que él está en una faceta de entrenador formador ve en Keylor esta historia necesaria para impulsar a los nuevos talentos.

“Él es el testimonio de que no existen límites para que un tico llegue al máximo nivel, eso abre mente de los jóvenes, creo que el aporte más grande ha sido el abrir puertas y quitar cerrojos mentales, él rompió los límites y demostró que es posible. Además el liderazgo que él tiene a nivel local e internacional es impresionante”, concluyó.