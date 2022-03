Desde la retina de Bryan Ruiz: el rival a derrotar para ir al Mundial

Bryan Ruiz afronta su cuarta eliminatoria y hasta el momento ha asistido a dos mundiales. (JOHN DURAN)

¿Cómo describe el proceso a Catar 2022?

Ha sido una eliminatoria de las más complicadas, a la Selección le ha costado, le ha costado encontrarse con lo que necesita para clasificar, pero llegamos a un punto definitorio en el cual por nosotros mismos hemos conseguido meternos en la pelea, de cierta manera dependemos de nosotros mismos, sabemos que son partidos rudos los que vienen pero tenemos todas las oportunidades de poder sacarlos.

¿Alcanzará la racha de enero para ir al Mundial?

Esperemos que sí, porque si bien es cierto no es lo ideal estar en una racha para clasificar, pero en estas circunstancias en que hemos estado, que ha sido un proceso difícil, encontrarse con la racha como se ha dicho, esos partidos del mes pasado creo que son muy importantes para conseguir lo que todos queremos que es ir al Mundial. El equipo está muy motivado de lograr esos siete puntos en la fecha pasada, pero falta lo más duro que es confirmarlo.

La Selección se ha acostumbrado a tener jugadas determinantes sobre la hora... Que un gol, que una parada de Keylor... ¿Siente que se tiene esa suerte que empuja?

Yo creo que aparte de lo colectivo, que es muy importante para lograr una clasificación, también es clave que aparezcan figuras en un momento individual importante, para nosotros en muchos de los partidos hemos tenido que hacer algo colectivo muy fuerte que es la fase defensiva, todo el mundo trabajando por el cero, pero también en la parte individual hemos sacado o hecho cosas importantes. Joel en los últimos tres partidos ha estado muy bien, pero en la parte defensiva también porque los centrales han estado muy bien y lo de Keylor que ha evitado algunos goles que ya nos pudieron haber dejado fuera.

¿Cuál ha sido el aporte de Bryan Ruiz en el repunte de la Selección?

Yo intento aportar lo mejor de sí, han habido partidos de titular, otros que no. Cuando el profesor necesita algo de mí, pues ahí estaré al 100%, estadísticamente en los goles, en la mayoría, he estado presente de cierta manera. He intentado guiar a los jóvenes en momentos clave de los partidos. La gente no se da cuenta pero si nosotros hubiéramos perdido uno de los últimos tres juegos estaríamos fuera del Mundial. Hemos estado entre la espada y la pared y hemos respondido.

¿Le da temor que suceda otro fracaso como el de Sudáfrica 2010?

No, es parte del fútbol. No quiero que pase, haré todo lo posible para que no pase, pero en el fútbol estamos expuestos a tener éxito o fracaso. El objetivo es ir al Mundial, obviamente es un fracaso rotundo si no vamos pero no tengo miedo. Tengo mucha garra y pasión por intentar sacar el boleto, clasificar al Mundial, tenemos posibilidades y tengo ilusión de poder clasificar. Si me quedo fuera yo estaré con la conciencia tranquila.

¿Cuál es la cantidad de puntos?

Es difícil, para mí el partido más importante es el de Canadá porque son líderes, invictos, pero si ganamos ese partido estaremos con todas las posibilidades, porque la motivación va a crecer y jugaremos contra El Salvador eliminado, también eso es ventajoso. Sin pensar en puntos siento que contra Canadá es una final para la clasificación.

¿Por qué esta Selección ha tenido tanta ‘suciedad’ alrededor? Se van jugadores, cambios de técnicos... El proceso ha sido inestable.

Yo creo que el proceso ha sido complicado porque hemos tenido tres entrenadores: Gustavo Matosas, Rónald González y Luis Fernando Suárez. Tal vez todo sabemos lo que pasó con Matosas, al final pasó lo que pasó con él y bueno él tendrá su conciencia... No creo que esté muy tranquila, pero bueno eso es otra cosa. Después vino Rónald y siento que le costó, a mí él me sacó año y medio y no lo compartí pero lo acepté, luego llega Suárez sin tiempo, solo tuvo la Copa Oro entonces el profe ha intentado hacer lo mejor posible. Por dicha ha encontrado su mejor versión en cuanto a estrategia y escogencia. Estamos entre el cielo o el infierno... Pero bueno esperamos conseguir la clasificación.