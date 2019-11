Es difícil dar una razón del por qué un delantero no se ha consolidado en la Selección. Uno ve que tal vez no ha habido una estabilidad, en cuanto a los procesos de Selecciones en divisiones menores desde hace mucho tiempo. De ahí que ha costado muchísimo desarrollar a un jugador y un perfil, porque no se ha definido y no se trabajó en ese recambio desde hace 10 o 15 años. No solo en esta posición, sino que en otras.