De Mario Götze a juvenil de 17 años: técnico de Alemania justifica convocatoria para Mundial de Qatar 2022

El técnico Hansi Flick tuvo horas complicadas antes de dar a conocer los 26 convocados de Alemania para el Mundial de Qatar 2022. El rival de la Selección de Costa Rica en el Grupo E tuvo bajas por lesión, principalmente en ataque, lo que hizo al entrenador reformular su lista, aunque de igual forma también dejó fuera por decisión suya a figuras consolidadas.

Timo Werner, Marco Reus y Lukas Nmecha se pierden la Copa del Mundo por dolencias, pero en el llamado de Flick sobresale el descarte de Mats Hummels y el regreso de Mario Götze (no estaba desde el 2017). Así mismo, en suelo alemán sorprendió la inclusión de Youssoufa Moukoko, delantero de 17 años del Borussia Dortmund.

Rival de Costa Rica: estrella de Alemania cae de nuevo por lesión y se pierde el Mundial de Qatar 2022

Flick se dispone a disputar su primer gran torneo con la selección teutona, tras tomar el lugar de Joachim Löw en el verano de 2021, después de haber sido su asistente durante ocho años. Estas fueros sus respuestas a los principales cuestionamientos que le formularon este jueves en conferencia de prensa:

Ausentes en su lista

“He llamado a todos los que no están. No es una tarea fácil porque se ha roto un sueño. Todos merecen que les digan por qué y para qué”.

Llamado de jugador de 17 años

“Youssoufa Moukoko le da mucho al equipo. Es rápido, es animado y lo esperamos con ansias... Puede darnos algo especial”.

Convocado sorpresa en ataque

“Niclas Füllkrug tiene 10 goles (Bundesliga) y el impulso está de su lado. Hablé con Ole Werner (técnico de Füllkrug en el Werder Bremen) durante mucho tiempo y puedes ver en los objetivos que está trabajando Niclas. También recibí comentarios de Ole de que es alguien que trabaja constantemente en sí mismo y confía en el equipo”.

Hansi Flick tiene la misión de ser protagonista con Alemania en el Mundial de Qatar 2022. Los alemanes enfrentarán a Costa Rica, España y Japón. (DANIEL ROLAND/AFP)

Problemas en ofensiva

“Hay diferentes formas de pensar en ataque, queremos presionar al oponente, alguien tiene que atacar intensamente por delante y estar listo para tomar el camino contra el balón. Tenemos muchas opciones con el balón que dejamos abiertas”.

Descarte de Mats Hummels

“Mats estaba decepcionado, pero es un profesional y se lo dije abiertamente. Seguiremos en contacto en el futuro”.

Baja de Marco Reus por lesión

“He dicho muchas veces cuánto lo aprecio. Con el don que tiene en el último tercio, lo extrañaremos. Lo intentó todo para volver a subirse al tren de la Copa del Mundo, pero una lesión así lleva tiempo. No estaba del todo claro cuándo podría incorporarse, por lo que el cuerpo técnico decidió no llamarlo. Nos duele”.

Regreso de Mario Götze

“Solo puedo decir que Mario está muy feliz de estar en la lista y lo esperamos con ansias (regresa a una convocatoria por primera vez desde el 2017). Si miras los últimos juegos, ya estaba en un alto nivel. Se nota en cada partido que está en plena forma y puede jugar 90 minutos tres veces por semana; ese es el requisito. Es un futbolista brillante y una gran persona”.

Lesión de Thomas Müller

“Estamos en estrecho contacto con Thomas. Estoy convencido de que nunca ha estado tan bien preparado para un Mundial. Müller ya debería ser utilizado en el amistoso contra Omán”.

Situación de Rüdiger por problemas en cadera

“Toni es nuestro jefe de defensa, no tengo ninguna preocupación. He estado en contacto cercano con nuestro médico durante los últimos diez días. No hay ningún signo de interrogación ahí”.

Decisión complicada en convocatoria

“Pasamos por varias cosas para la convocatoria y pensamos: ¿Quién puede ayudar al equipo? ¿Quién es el ganador del partido en una situación u otra? La decisión no fue fácil. El miércoles, todos los pensamientos fueron analizados y discutidos nuevamente y entonces se tomó la decisión de quién estaba allí. Tenemos un equipo muy bueno que podemos llevar con nosotros”.

Previsiones ante posibles lesiones

“Podemos nominar hasta 24 horas antes del primer juego”.