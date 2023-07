Daniela Cruz al quedar fuera del Mundial por lesión: ‘Tengo el corazón destrozado’

La jugadora Daniela Cruz explicó el porqué no irá al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Fotografía: Instagram.

Daniela Cruz es una de esas referentes que no irá al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. A diferencia de lo ocurrido con Noelia Bermúdez, Shirley Cruz, Lixy Rodríguez y Carolina Venegas, su ausencia no es por decisión técnica.

Ella misma explicó que una lesión la sacó de la Copa del Mundo que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto.

“En el momento que terminó nuestra participación en el Mundial Mayor del 2015 me dije a mí misma que iba a estar en el próximo Mundial al que clasificáramos. Y no sólo que iba a estar, si no que iba a llegar a mi cuarto Mundial y en mi mejor forma deportiva”, relató Daniela Cruz en su cuenta de Instagram.

”Pasaron 8 años desde entonces, llevo 8 años de trabajar todos los días incansablemente, superándome y dando lo mejor de mí. Efectivamente llegué al campamento en mi mejor versión, lo cumplí, me cumplí a mí misma”.

Sin embargo, ocurrió lo imprevisto y el tiempo no le alcanzó para recuperarse.

“Desgraciadamente, hace tres semanas durante un entrenamiento sufrí un esguince en mi rodilla derecha y no dio tiempo de recuperarme al 100%. No hace falta decir que tengo el corazón destrozado, años de esfuerzo se me acaban de esfumar”, escribió la futbolista con una gran desazón.

“Pero me reconforta el haberme cumplido a mí misma y saber que mis compañeras de selección darán todo por el país como siempre lo hemos hecho. Juntas una vez más”, concluyó.