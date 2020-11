“El equipo ha tenido desenvolvimiento bueno, pero en la parte de ataque nos ha faltado un poco de gol, necesitamos más contundencia y para eso los traemos a ellos, vamos a darles minutos y que demuestren que están en la capacidad para estar en el grupo. Eso no quiere decir que, aunque son delanteros, si no anotan no van a estar, su trabajo no solo es hacer goles”, recalcó.