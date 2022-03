Cuatro seleccionados juveniles sacrifican tiempo en familia por luchar por su sueño

El sueño de estar en la Selección y ese gran anhelo de llegar al Mundial de Catar 2022 valen para hacer sacrificios y hasta alejarse por unos días de la familia. Justo así lo ven cuatro futbolistas de la nueva camada de la Mayor, quienes prefirieron dedicarse completamente a la Sele, por más que esto signifique estar menos tiempo con sus seres queridos.

En la primera semana del último microciclo, de cara al cierre del octagonal rumbo a Catar 2022, no se realizó una concentración cerrada, sino que todos los convocados podían volver a sus casas luego de las prácticas. Sin embargo, Youstin Salas (25 años), Juan Luis Pérez (22), Daniel Chacón (20 ) y Roan Wilson (19) pidieron un permiso especial a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) para quedarse en el hotel del Proyecto Gol y estar a pleno con la Tricolor de lunes a sábado (domingo será libre).

Estas cuatro figuras cumplen diariamente con las prácticas y luego permanecen en las instalaciones de la Fedefútbol, donde tienen facilidades de gimnasio, alimentación, terapia y hospedaje. La razón para no salir es que Salas y Wilson residen en Grecia, mientras que Pérez en San Carlos y Chacón en Cartago, por lo que al mantenerse en el hotel de la Sele evitan los traslados a tempranas horas de la mañana, maximizan el descanso y controlan la alimentación. Estos factores pesan mucho y sus familiares así lo entienden.

“En esta semana podíamos salir e ir a nuestras casas luego de entrenar, pero yo soy una excepción, porque me quedo en el hotel del Proyecto Goal. Pido permiso porque así tengo más descanso, duermo bien, me alimento bien y había hablado esto con mi esposa desde antes. Mi esposa siempre ha estado de acuerdo en todo, porque este es un sueño que tengo desde pequeño (estar en la Selección e ir al Mundial) y no quiero que se me escape”, comentó Youstin.

El jugador de Grecia, Youstin Salas, es uno de las figuras que se queda concentrado con la Selección, pese a que tiene permitido salir y compartir con su familia. (Jose Cordero)

El volante griego agregó que: “Roan, Juan Luis, Chacón y yo nos hemos quedado acá toda la semana, porque somos de lugares un poco más lejanos. En mi caso me quedo por el descanso, la alimentación y es porque quiero estar bien por la Selección”.

La Nacional suele entrenar a horas tempranas del día y por lo mismo, si estos futbolistas decidieran irse a sus hogares les tocaría pasar mucho tiempo en sus carros y luego al día siguiente levantarse de madrugada para evitar las presas características de San Rafael de Alajuela, donde están las instalaciones del Proyecto Goal.

Quienes se quedan concentrados sacan provecho del tiempo y los beneficios que se les ponen a disposición, para intentar ganarse un cupo y convencer al técnico Luis Fernando Suárez, quien la próxima semana dará la lista definitiva para los duelos ante Canadá (24 de marzo), El Salvador (27 de marzo) y Estados Unidos (30 de marzo).

“Tenemos muchas semanas de microciclos, hay bastante trabajo acumulado y esto ayuda a conjuntar al grupo y a tener clara la idea. Estar una o dos semanas acá en el Proyecto Goal permite que uno sienta ese ambiente eliminatorio... Mi sueño es jugar en el fútbol internacional, trabajo día a día y hago todo lo posible para que seas así, pero solo Dios dirá si es este año”, señaló Chacón.

Youstin y Daniel ya debutaron en la eliminatoria, así que consideran que los sacrificios valen la pena y seguirán luchando por retribuirle la confianza al timonel y dar una mano en la lucha por amarrar el boleto directo o al menos el de repechaje. La octagonal de Concacaf entrega tres plazas directas y una más para la repesca; actualmente la Nacional es quinta, con un punto menos que Panamá (17 contra 16).

“El profesor Luis Fernando es una persona que me tomó en cuenta, significa mucho para mi, porque gracias a que se fijó en mi trabajo estoy en la Selección. Por esta oportunidad que me dio trato de transmitir todo en la cancha y así retribuirle la oportunidad que me dio. Como jugador uno debe hacer lo que le pide el técnico y por eso trato de captar todas las ideas que quiere el entrenador y aplicarlo”, finalizó Salas.

Aún no se conoce si la próxima semana el microciclo tendrá una concentración cerrada, como pasó previo a los partidos eliminatorios de enero.