Cristian Gamboa es un ‘tema cerrado’ en la Selección Nacional

Cristian Gamboa tuvo un muy buen año en el Bochum de Alemania. (INA FASSBENDER/AFP)

Cristian Gamboa no se descarta para la Selección Nacional, él lo ha dicho varias veces públicamente, no obstante las palabras de Rónald Gómez, asistente técnico, dejan claro que en el cuadro patrio ya pasaron la página con el lateral derecho del Bochum de Alemania.

Gamboa no ha estado en un solo juego del proceso formal de Costa Rica de cara a Catar 2022, situación que al final podría pasar factura si la Nacional asiste al Mundial.

La Bala fue enfático en que el tema con Gamboa a nivel de cuerpo técnico ya está cerrado.

“Ha sido una decisión del profesor, es un tema que ya quedó atrás, el no estuvo prácticamente en ninguna convocatoria no porque el profesor no quisiera, fue por otras circunstancias, para nosotros es un tema cerrado”, aseguró el ayudante de Luis Fernando Suárez.

La situación de Gamboa es muy llamativa porque pasó de ser el infaltable en los procesos de Brasil 2014 y Rusia 2018 a ser el gran ausente de la presente camada.

Camino a Rusia 2018, con Óscar Ramírez como estratega, Gamboa jugó 1.151 minutos, mientras que en la era de Jorge Luis Pinto disputó 1.001 minutos.

“Yo siento que está bien que el cuerpo técnico de la Selección no lo tome en cuenta porque se jugará solo un partido, es mejor que se utilice a la gente que competitivamente hablando han estado con el profesor Suárez. Si se clasifica al Mundial creo que será diferente porque Cristian tendrá el tiempo de adaptarse al grupo”, afirmó el timonel, Edson Soto.

Soto explicó que también mucho pasa por la valoración de Suárez, ya que él es el único que sabe si está conforme con lo que las otras opciones que ha tenido por la lateral derecha le han rendido.

“Ahora si yo tengo dos jugadores que me han rendido, aunque el otro juegue en Europa, pues yo apostaría por ellos, ahora si no me rinden tengo que buscar soluciones, porque esto es competencia. Ahora si Ricardo Blanco y Fuller le cumplen entonces el profesor debe respaldarlos”, mencionó.

Gamboa, en entrevista con La Nación en marzo pasado, recalcó que él no se ha retirado de la Selección pero una dolencia que debe manejar con cuidado lo termina sacando de las convocatorias.

“Si es complicado, al final pasan los años y cada quien sabe qué cruz y lesiones carga en su espalda, te digo es difícil a veces estar fuera, pero esos ratos o esos momentos son vitales para que la lesión avance y te permita seguir jugando un tiempo. Esto no es un invento, pero mi familia, mis amigos, saben lo que yo he pasado, lo que tengo que hacer para llegar a un partido y todas las cosas. Uno intenta alargar la carrera lo más que se pueda hasta que el cuerpo lo deje y eso es lo que estoy haciendo. Me gustaría firmar un año más acá”, enfatizó.

De momento hay que esperar el resultado de Costa Rica ante Nueva Zelanda a mediados de junio para luego analizar si el tema de Gamboa se extenderá hasta la Copa del Mundo. Lo cierto es que el lateral titular de Costa Rica en su últimas copas del orbe ahora parece estar lejano del combinado patrio.

La última vez que Cristian vistió la camisa de la Nacional fue en noviembre del 2020, en un amistoso contra el combinado de Catar.