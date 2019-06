Otro apartado en el que México demuestra su amplio dominio es en los disparos, pues ha intentado, en promedio, 24 remates en lo que va de Copa Oro: 30 contra Cuba, 18 frente a Canadá y 25 ante Martinica. Eso sí, los dirigidos por Gerardo Martino no han gozado de la mejor puntería, pues solo el 41% de esos tiros son directos, en promedio (33% vs. Canadá, 40% vs. Martinica y 50% vs. Cuba).