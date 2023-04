Costa Rica enfrentará a rivales de Suramérica, Europa y Asia en prestigioso torneo juvenil en Francia

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) dio a conocer las selecciones que enfrentará Costa Rica en su participación en la edición 49 del Torneo Maurice Revello, que se conoce como el Torneo Toulon, en Francia, del 5 al 18 de junio. del presente año.

El ente que está a cargo de las selecciones nacionales, mediante sus redes sociales, aseguró que la “Fedefútbol gestionó exitosamente la invitación para participar en uno de los torneos de futbolistas jóvenes más importantes del mundo, en la categoría Sub 21″, se indicó.

Nuestro país, que será dirigido por el técnico Douglas Sequeira, asistente técnico de Luis Fernando Suárez, se medirá en el Grupo A contra Venezuela, el lunes 5 de junio, a las 6 a. m. de Costa Rica, en Aubagne. Dos días después (8 de junio) enfrentará al anfitrión, Francia, en Mallemort, a las 9:30 a. m.

La fase de grupos concluirá para la Tricolor el 11 de junio, cuando enfrente a Arabia Saudita, en Aubagne, también a las 6 a. m.

Por su parte, el Grupo B lo integran Australia, México, Qatar y Togo, mientras el C lo conforman Bolivia, Costa de Marfil, Japón y Panamá.

De acuerdo al formato del torneo, avanzan a semifinales el primero de cada uno de los tres grupos y el mejor segundo lugar, que disputarán las semifinales el 16 de junio. Los vencedores jugarán la gran final el 18 de junio.

Además el resto de las escuadras jugarán el 15 de junio para definir las ocho restantes posiciones. Es decir, se enfrentarán el puesto 12 vs.11; 10 vs, 9; 8 vs. 7 y 6 vs. 5.

La Sele jugó por última vez el Torneo de Toulon en 2015, cuando se enfrentó a Países Bajos, Estados Unidos y Arabia Saudita. En total participarán 12 selecciones divididos en tres grupos.