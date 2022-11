Costa Rica ante Alemania: defensa sin derecho a pestañear y que Joel llegue inspirado

La Selección Nacional se jugará la vida ante Alemania. El cuadro costarricense enfrentará este jueves a la 1 p. m. a los teutones, en un partido que analizado por expertos costarricenses debe ser perfecto en defensiva, sin derecho a pestañear.

La Nación consultó a tres entrenadores: Rodrigo Kenton, Kenneth Barrantes y Enrique Quique Vásquez, quienes desmenuzaron cómo debe ser el planteamiento del conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez.

El trío de timoneles coincidieron en que la Nacional debe salir con línea de cinco en defensiva, jamás imaginar usar cuatro defensores como sucedió contra España. Ese es el primer punto y que para los profesionales no es negociable.

“Yo siento que la zona de seguridad cuando se tocó fondo con siete goles demostró que se volvió a la realidad del fútbol centroamericano que es contra países europeos evitar el tú a tú y con línea de cinco pararse atrás y de forma moderada tener a todos marcando y con gente veloz y rápida contragolpear”, afirmó Rodrigo Kenton.

Kenneth Barrantes destacó que las transiciones de Alemania son diferentes a las de España porque no son tan elaboradas, ante esto la zaga debe estar sumamente atenta.

“Yo creo que lo primero es no cambiar lo que se ha hecho bien. Alemania no tiene mucha posesión pero sí mucha profundidad, ellos no se exceden en la elaboración, es un equipo similar a Japón en estilo, en transiciones, en ataques, finalizan la jugada siempre, entonces para nosotros es complejo porque en cualquier desatención pueden hacer daño”, detalló.

Desde su perspectiva, Enrique Vásquez, agregó que con más razón no se puede dar un cambio ya que Costa Rica no sabe jugar de otra forma.

El formador de talentos de Alajuelense explicó que ese es el tipo de fútbol que está preponderando en el balompié nacional, por ejemplo así campeonizó el Saprissa.

“El planteamiento no puede cambiar porque cada vez que cambiamos nos meten 7, lo único que hemos practicado y que sabemos es lo que vimos ante Japón y con eso clasificamos al mundial, entonces no entiendo porqué van a cambiar. Nosotros aprovechamos de defendernos bien y jugar al contraataque”, añadió.

En cuanto a la fase ofensiva, Kenton detalló que desde su punto de vista es trascendental que Costa Rica aproveche el juego por las bandas.

“Siento que el único problema es que no tenemos un Álvaro Saborío, ahí es donde a veces tenemos el contraataque pero no sostenemos el balón. Arriba sí necesitamos que a Campbell no lo golpeen, porque después de Campbell no tenemos a nadie más y para un contragolpe es importante la potencia física”, pronunció.

Barrantes profundizó que el tridente Joel, Jewison Bennette y Gerson Torres puede rendir frutos.

“Para mí en los primeros 15 minutos los debe incomodar, estamos hablando que el uno contra uno y la rapidez les puede hacer daño, entonces salgamos e impresionemos a ver cómo responden, eso es algo que ellos no esperan. Me parece que Joel puede ser determinante”, declaró.

Vásquez fue más pesimista, pero sí contó que la creatividad puede jugar a favor de Costa Rica.

“No creo que el contragolpe de Costa Rica haga daño, en Alemania son aplicados, primero defienden y después ataquen, quiero estar equivocado, pero me parece que el sueño se acaba mañana, sería apostar a la creatividad de Joel Campbell o Bennette”, finalizó.