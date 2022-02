Contar con Bryan Ruiz y Celso Borges en la Selección ‘es algo que no tiene precio’, asegura Luis Suárez

Bryan Ruiz ha sido una pieza muy importante para la Selección Nacional en esta eliminatoria. (Twitter de Bryan Ruiz)

Ni las críticas, ni los elogios parecieran tener peso en las convocatorias de Luis Fernando Suárez y recibir consultas sobre Bryan Ruiz y Celso Borges se volvieron la tónica desde que él asumió el timón de una Selección Nacional que hoy está más viva que nunca en su anhelo de luchar por decir presente en el Mundial de Catar 2022.

Esos dos futbolistas por los que se pregunta tanto tuvieron un rol importante en esta triple fecha en la que Costa Rica sumó siete de nueve puntos posibles.

Por ejemplo, después del pulso contra Jamaica, el técnico Marvin Solano analizó en La Nación lo que ocurrió cuando ingresó Ruiz: “Con él, Costa Rica empezó a sostener el balón, fue ese enlace que tanto se ocupaba y por su experiencia y nivel técnico sabe a la perfección lo que debe de hacer. Juega con mucho criterio”.

Mientras que de Borges dijo: “Al ocuparse de labores defensivas, le cuesta, pero con la entrada de Bryan se asoció, empezó a generar y se vio lo mejor de Costa Rica. Mostró su madurez al no caerse con el penal”.

En la rueda de prensa virtual posterior al encuentro en el que la Selección Nacional se impuso 1 a 0 a Jamaica con un tanto de Joel Cambpell, Suárez recibió esta consulta: ¿Qué puede decir de Bryan Ruiz y Celso Borges, de quienes recibe críticas de por qué están ahí, pero también hay elogios? ¿Cuál es el aporte de ellos?

“Creo que esa respuesta la he dado mil veces, lo de Celso y lo de Bryan independientemente de que estén 90 minutos o un minuto, son mucho más importantes para lo que uno quiere de pronto, ni siquiera en la cancha, sino fuera de ella”, mencionó Luis Fernando Suárez.

El estratega colombiano amplió su respuesta y dijo que ambos tienen la experiencia, así como la capacidad de resiliencia para saber aguantar todo eso y saber de qué manera se puede conseguir el objetivo.

“Ellos están para clasificar al Mundial, ya sea estando afuera, jugando un minuto, o estar adentro jugando los 90 minutos de cada partido. Eso para mí es algo que no tiene precio, contar con ellos dos como los bastiones de ese liderazgo es importantísimo. Desgraciadamente a veces la gente... Creo que no, no puedo hablarlo, no puedo decirlo”.

Dentro de su explicación le costaba encontrar las palabras adecuadas y atinó a señalar que es difícil decirlo, porque no se sabe lo que pasa adentro de una Selección.

“Solamente lo sabe uno y de qué manera puede responder. Lo de Celso y de Bryan siempre ha sido solamente querer al país y amar y entregarse por el país entero. Como dije recién, eso no tiene precio y eso son cosas importantes para mí y para la Selección”.

Suárez hizo alusión a la unión de grupo que se da cuando existe compromiso y cuando la voz de los líderes también juega.

“Cuando se dio el gol de (Joel) Campbell todo el mundo se dio cuenta con quién tenía que celebrar, con quien tenían que celebrar era con Celso (Borges), no porque hizo el pase gol, sino porque él estaba todavía un poco en shock por la situación del penal. Como ustedes dicen, una frase de cajón, una imagen vale mil palabras y creo que esa imagen vale o muestra la capacidad de sinergia que tiene este grupo”, citó el seleccionador nacional.

Costa Rica llegó a 16 unidades en la eliminatoria y está a un punto de Panamá, que se mantiene en la cuarta casilla, en la zona de repechaje.

Quedan tres partidos, que serán tres finales. La ‘Sele’ recibirá el 24 de marzo a Canadá, tres días después visitará a El Salvador y cerrará la octagonal el 30 de marzo en territorio nacional contra Estados Unidos.