Conclusión tajante sobre Costa Rica: Es de las selecciones más deficientes en años y le falta trabajo

El entrenador Marvin Solano analizó el desempeño de la Selección Nacional ante Panamá. Asegura que la mayoría de futbolistas quedaron debiendo. El siguiente es su análisis.

Lo de la Selección de Costa Rica es claro: su fútbol es paupérrimo, es un equipo que claramente no tiene trabajo o no lo evidencia y perdió toda la confianza. Incluso, sigue cometiendo los mismos errores y tras la caída contra Panamá (2 a 1), el entrenador se dejó ver derrotado, sin reacción y confundido.

LEA MÁS: ¡Suficiente!: no más, Luis Fernando Suárez

Al final, todos estos aspectos se trasladan al campo. Y es que reitero que falta trabajo, hay una mala escogencia de jugadores y se está lejos de saber a qué se juega.

El técnico Luis Fernando Suárez volvió a hacer experimentos con la Selección de Costa Rica y lo pagó muy caro, en el debut en la Copa Oro 2023 ante Panamá. La derrota 2 a 1 se quedó corta. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Es una de las selección más deficientes en la historia de Costa Rica y ya se tocó fondo. Reiteradamente hemos señalado que no hay evolución, no se ve que se hagan ajustes y ya no es solo un tema de deficiencias en ataque, sino que no se marca bien, no se presiona al rival y no recupera balones.

Al no tener un esquema definido, una alineación estable y una idea clara de a qué se juega, lo que se observa es un desorden: cada quien corre por su lado, no se comportan como unidad, la pasividad en todas las líneas es terrible y terminan ofreciendo un nivel de lo más bajo que hay en Concacaf.

Lo que también queda en evidencia es que los jugadores están confundidos, los líderes no aparecen y no hay credibilidad.

LEA MÁS: Luis Fernando Suárez: ‘Mi convicción es seguir’

Al Mundial se clasificó por el empuje del público y por la labor de Keylor Navas, pero todo eso se acabó y en la actualidad la Tricolor está perdida y sin rumbo.

Análisis del rendimiento de cada jugador: Copiado!

- Kevin Chamorro (8):

Mostró mucha seguridad, buena reacción, estuvo atento y sus intervenciones fueron muy buenas. En los goles no tuvo nada que hacer y en realidad, fue el único que se salvó.

- Kendall Waston (5):

Como todo el equipo, lució confundido, con poca reacción y con errores individuales. No estuvo agresivo en la marca para anticipar y ganar.

- Juan Pablo Vargas (6):

Lo colocaron en un perfil diferente al que maneja, porque es zurdo y aunque hizo su esfuerzo y sus coberturas fueron importes, no se le vio al nivel acostumbrado.

- Francisco Calvo (5):

En los fogueos previos y en este inicio de Copa Oro quedó en evidencia que no está en su mejor nivel. No queda claro si la lesión en la cara lo merma, porque no tiene la reacción de siempre, se le vio impreciso y muy pasivo.

- Jefry Valverde (4):

Tuvo problemas en la marca, en el uno contra uno lo superaron, llegó tarde a las jugadas, lo desbordaron fácil y permitió muchos centros, por falta de agresividad. El nivel que muestra en Costa Rica no le alcanza en Selección.

- Suhander Zúñiga (4):

Quedó en evidencia que no es bueno marcando, que es su función principal. No presiona al rival que va a centrar, lo suelen superar fácil y su regreso a zona defensiva fue muy lento.

- Ricardo Peña (4):

En este momento no tiene nivel para jugar en una Selección Mayor. Se le notó perdido, a otro ritmo ritmo y a una intensidad baja. Cuando lo presionaron se confundió y le quitaron el balón fácil.

- Celso Borges (4):

Sin reacción, superado fácilmente y muy lejos del ritmo que se necesita para competir. Además, los compañeros no le dieron una mano y lo expusieron. No lanzó y no tuvo esos buenos pases por falta de reacción.

LEA MÁS: En medio del desastre de la Selección de Costa Rica, Kevin Chamorro evitó dar más pena

- Josimar Alcócer (6):

Se le vio esforzado, trató de atacar los espacios y tuvo deseos de buscar el uno contra uno. Ahora, quedó en evidencia su mala definición, ya que desperdició una acción clarísima.

- Joel Campbell (5):

Dio una buena asistencia y demostró calidad en esa jugada. Sin embargo, en el resto del partido no pesó, estuvo mal alimentado, sin confianza y muy errático; como el resto del grupo.

- Anthony Contreras (4):

Se entregó, aunque sin los recursos técnicos necesarios para dejarse el balón, para imponerse en el uno contra uno o para ganar duelos aéreos. Jugando por los costados tampoco lució bien.

- Aarón Suárez (6):

Consiguió un muy buen gol, dejando ver que si Costa Rica se atreve, puede hacer algo. Aprovechó la zona de comodidad de los panameños y al menos buscó el balón y mostró algo de coraje, cuando nadie aparecía.

- Wílmer Azofeifa (4):

No tiene nivel para estar en la Selección. Fue muy deficiente, su ritmo del juego no es bueno y cometió faltas que demuestran que no está para jugar este tipo de partidos, porque suele llegar tarde a la marca.

- Carlos Mora (4):

No pesó en el juego como en los fogueos. Intentó ir hacia el frente, pero se fue cayendo y no tuvo esos desbordes y esos enfrentamientos que suele hacer. Esta vez no fue desequilibrante.

- Cristopher Núñez (4):

Fue un cambio que no aportó nada. Lo metieron de nuevo en un puesto que no es el suyo, ya que no es mixto, y tan siquiera se notó en la cancha.

- Warren Madrigal (4):

Prácticamente que no participó en el partido, pese a estar en cancha 18 minutos. Hizo esfuerzos aislados y nada más, pero estuvo lejos de generar algo o asociarse.