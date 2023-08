Claudio Vivas celebra el regreso de Manfred Ugalde a la Selección Nacional

Tras dar a conocer la lista de convocados a la Selección Nacional, Claudio Vivas, técnico interino de la Tricolor, se refirió al regreso de Manfred Ugalde al equipo, así como a otras figuras como el saprissista David Guzmán. También habló sobre Keylor Navas, Rándall Leal, Julio Cascante y se refirió a la elección del nuevo estratega de la Selección Nacional.

- ¿Cómo fue la negociación con Manfred Ugalde para que volviera a la Selección Nacional?

- Más que una negociación, siempre mantuvimos un diálogo con el jugador. Todas las partes involucradas contribuyeron para tratar de llegar a un acuerdo beneficioso. Ugalde es un jugador que ha demostrado un rendimiento constante a nivel internacional y ha mostrado cualidades en un equipo competitivo en Europa. Lo que tratamos de hacer es establecer un vínculo que le permita unirse al equipo nacional. Es un jugador muy convocable, joven y con mucho potencial. Lo que más celebro es que está convocado y tiene muchas ganas de jugar para la Selección.

“La realidad es que nuestra visión está enfocada en mirar hacia adelante. Para mí, es fundamental considerar nuestro futuro inmediato, que en este caso incluye dos partidos amistosos y luego los compromisos de octubre. Finalizaremos el 2023 con una triangular, con el objetivo de clasificar para la Copa América”, dijo Vivas.

- ¿Cómo se manejó el tema de Celso Borges y Kendall Waston, quienes no están en la lista?

- Utilicé tres criterios para la convocatoria de jugadores: el presente, el pasado inmediato y la línea de sucesión. En cuanto al presente, ambos jugadores han tenido cierta alternancia, con más participación de Borges que de Kendall. La lista busca dar oportunidades a otros jugadores que no las han tenido anteriormente. Jugadores jóvenes con un buen desempeño reciente, como Carlos Barahona, quien tuvo un destacado torneo en Toulon, Francia, y un buen rendimiento en su club. En el centro del campo, el caso de David Guzmán, que no ha tenido muchas oportunidades, Alejandro Bran, es un jugador en buen momento y Acuña, con antecedentes importantes en su club y en los Juegos Centroamericanos. El criterio fue convocar a dos jugadores por posición, buscando la excelencia en los tres porteros y tres laterales izquierdos. Aunque Waston y Borges no están en esta convocatoria, no están excluidos de nuestro seguimiento, ya que han aportado mucho a la Selección y aún tienen mucho que ofrecer.

Palabras de Claudio Vivas

Keylor Navas: “Para jugar el Mundial quedan dos años y nueve meses, tuvimos conversaciones, estamos contentos. Para nosotros es un jugador importante, estamos contentos de que pueda estar. Para dejar en claro, no con todos los jugadores hablamos, con algunos”.

Randall Leal y Julio Cascante: “La realidad es que yo no puedo responder por qué antes no eran convocados. Tienen mucha regularidad en la MLS”.

Nuevo técnico de La Sele: “Estoy hablando con algunos entrenadores de manera virtual, buscando un criterio en el perfil, estamos hablando con entrenadores locales y extranjeros. Estamos tratando de llegar a un punto de encuentro en todos los sentidos. No hay nada concreto. Yo escucho muchas cosas, pero me centro en no equivocarme y tratar de dar con el líder que pueda llevarnos adelante”.

Manfred Ugalde regresa a la Selección Nacional