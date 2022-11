Cinco periodistas sí dejan a Bryan Ruiz fuera de la Selección de Costa Rica para Qatar 2022

Es Bryan Ruiz y 25 más en la Selección de Costa Rica, que participará en el Mundial de Qatar 2022. Pese a que hasta este jueves se conocerá la lista oficial de convocados, desde hace una semanas el técnico Luis Fernando Suárez ratificó al capitán de la Tricolor en su convocatoria. Sin embargo, hay quienes se atreverían a no llevar a Ruiz, en específico cinco periodistas.

El jueves es el día más esperado alrededor de la Selección Nacional

Antes que nada, hay que aclarar que no se trata de un tema personal, es simplemente una situación futbolística y por lo mismo, todos podemos opinar diferente. La Nación realizó un ejercicio con 52 comunicadores de 20 medios diferentes, en el que cada quien debía elaborar su convocatoria para Qatar y no tenía que ser específicamente la de Suárez; el único requisito era colocar a tres porteros. Al final, Bryan obtuvo 47 de los 52 votos posibles.

Sin dar más rodeos; Alex Mazón (Monumental), José Alberto Montenegro (Tigo Sports), Diego Obando (Multimedios), Estefan Monge (Repretel) y Franklin Arroyo (La Teja) no eligieron al “10″ para la justa mundialista.

Cada quien tiene sus razones de peso y pasan mucho por el rendimiento del volante de 37 años. Si bien, todos le reconocen su gran aporte y su carrera impecable con la Sele, consideran que no está en su mejor momento para el nivel de una Copa del Mundo.

“Hace más de un año que Bryan no está para el nivel de alta competencia. Hizo goles importantes con la Selección, pero quedó demostrado que para el nivel que se juega en Costa Rica ya le cuesta; por lo imagínense al nivel de los españoles, japoneses o alemanes. Bryan se merece todos los homenajes y hasta ir con la delegación, pero no como futbolista. No es nada personal”, comentó Mazón.

Ruiz fue el capitán de la Tricolor en Brasil 2014 y sus goles ante Italia y Grecia serán recordados para siempre. En Rusia 2018 también portó la cinta y en la octagonal rumbo a Qatar estuvo en 12 de los 15 compromisos (contando el repechaje). Es más, aportó con dos anotaciones claves.

La justa mundialista será su despedida, ya que anunció su retiro. Aún así, hay quienes consideran que ya no está para un evento de esta magnitud.

En la lista que elaboraron los comunicadores para este medio hay muchas sorpresas, entre ellas está el incluir al saprissista Álvaro Zamora, al porteño Anthony Hernández o el mismo Cristian Gamboa.

Bryan Ruiz fue clave para la Selección de Costa Rica en el repechaje ante Nueva Zelanda. El capitán aportó para llegar al Mundial de Qatar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

De igual manera, llama la atención que la prensa respalde la incorporación de nuevos valores, como Aarón Suárez, Brandon Aguilera, Daniel Chacón y Jewison Bennette; todos ellos llegaron a la Nacional gracias a Suárez.