“Soy un jugador muy fuerte en lo mental; por eso cuando doy alguna declaración puede chocar, porque contradigo y doy mi punto de vista, pero es basado en algo. En mi caso, al no tener tanta lesión en mi carrera, me ayudó, porque el cuerpo no está tan golpeado y no se resiente tanto. Lo veo como un premio al buen campeonato que tuve en lo individual, aunque no me gusta decirlo”, agregó.