Christian Bolaños: ‘Daría la vida por la Selección y por mi país’

Christian Bolaños volvió a encontrarse en la 'Tricolor' con Celso Borges, Álvaro Saborío, Bryan Ruiz y Kendall Waston. AFP (COOPER NEILL/AFP)

Mientras entrenaba con el Deportivo Saprissa el lunes, Christian Bolaños fue llamado de emergencia a la Selección Nacional, para el duelo eliminatorio frente a los Estados Unidos, este miércoles en Columbus Ohio.

Entre carreras, búsqueda de documentos y la ilusión de estar nuevamente en el cuadro patrio, Bolaños se incorporó junto a Álvaro Saborio a un grupo que en su mayoría es conocido y que los recibió con los brazos abiertos, como a dos amigos que regresan después de dos años.

“Para mí es un privilegio estar en la Selección Nacional. En una eliminatoria uno debe dar el 100% y un poquito más. Obviamente he pasado muchos años representando a Costa Rica y es un orgullo defender los colores patrios. Debemos ser más nacionalistas y buscar el bienestar del fútbol de nuestro país”, comentó Bolaños mediante una conferencia de prensa de la Fedefutbol.

El experimentado volante de 37 años confesó que más allá de aconsejar a los jóvenes futbolistas, se debe reflexionar sobre lo que está pasando y qué se debe hacer para mejorar y sacar adelante la eliminatoria.

“Más que consejo a los jóvenes, de los cuales se ha hablado mucho en la eliminatoria, es necesario que todos nos agrupemos y se dejen muchas cosas de lado. A unos les llevará más tiempo adaptarse, unos se van a equivocar, yo viví esta situación y lo importante es no cambiar el discurso, debemos ir tranquilos y apoyar para dejar a la Selección lo más alto”, dijo Bolaños.

“Debemos recordar que para el Mundial de Brasil 2014 muchos jugadores estaban en el extranjero y por ello se debe entender el trasfondo del momento y ser conscientes de que al venir a la Selección Nacional se debe dar lo mejor por el país. Eso lo sabemos todos”.

Revertir imposibles. Christian enfatizó que su deseo es aportar su ‘granito de arena’ en la eliminatoria y ayudar para que la Tricolor regrese a otra Copa del Mundo, como es Catar 2022.

“Daría la vida por la Selección y por mi país. Es de resaltar que cuando nos hemos unido es cuando se han dado las gestas más importantes. En la cancha somos hermanos y vamos a enfrentar a la Selección más poderosa de la región en la actualidad”, explicó Bolaños.

“Cuando se nos presentan retos imposibles, que están para revertirlos, es cuando hacemos los mejores partidos. Debemos mostrarnos, entregarnos en la cancha, sudar la camiseta, no importa si se es banca o se queda fuera de lista, lo importante es asumir el rol y a eso es que vengo yo, a aportar mi granito de arena”.

Sobre su futuro en el combinado nacional, el tres veces mundialista indicó que no ha hablado con el técnico Luis Fernando Suárez, pero tiene claro que de momento su llamado fue por una emergencia.

“No he conversado con el profesor. El llamado es de emergencia, pero asumo la responsabilidad. Las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas, no importa el momento o la circunstancia. En la Selección a veces se habla mucho de la edad, pero en esto no hay edad, esto es a base de rendimiento y lo que se trata es de intentar manejar la presión mediática”.