Christian Bolaños da un consejo gratis a los novatos de la Selección y deja ver su fanatismo por la ‘Tricolor’

Estuvo en tres de los cinco mundiales que disputó hasta ahora la Selección de Costa Rica en su historia, tiene casi 90 partidos con la Tricolor y luego de una extensa carrera en el exterior, aún rinde al alto nivel a sus 37 años. Si Christian Bolaños habla y da un consejo de gratis, serían ilusos los que no lo aprovechan y más aún si la recomendación va dirigida a los juveniles.

Que tomen nota figuras como Anthony Contreras, Brandon Aguilera, Orlando Galo y Daniel Chacón, entre otros que emergieron con gran desempeño y sin que nadie los esperara en la Sele, porque Bolaños transmitió toda su experiencia en un mensaje que para algunos puede ser lógico, pero que sin duda alguna es el más difícil de poner en práctica.

“A los jóvenes hay que dejarlos, no hay que ponerles muchos títulos. Ellos están aprovechando la oportunidad que otros dejaron y los felicito y los insto a que sigan de esa manera. El futbolista joven debe mostrarse en cada oportunidad, pero cuando algo no les salga bien tampoco hay que tirarlos abajo. Hay que tener cuidado, no hay que ponerles muchos títulos de que ya son jugadores hechos, que ya son el futuro o que la camiseta de la Selección no les pesa”, manifestó Christian.

Lo peor que podrían hacer los juveniles es creer que ya llegaron a lo más alto y que ahora viene lo más fácil. Bola sabe de lo que habla, porque apareció en el 2005 con la Nacional y se mantuvo hasta el 2021, es más participó en el duelo de la octagonal ante Estados Unidos y si es por él, jugaría el repechaje y pelearía por asistir a otra Copa del Mundo.

La Selección de Costa Rica estuvo plagada de juveniles en el cierre del octagonal ante Estados Unidos y ninguno desentonó, por el contrario, el triunfo 2 a 0 dejó un muy buen sabor de boca de cara al repechaje. (Rafael Pacheco Granados)

El saprissista también dio una sugerencia a los medios de comunicación y los propios aficionados, para que luego las promesas del presente no se pierdan en el camino.

“Hay que acompañarlos, ayudarlos y no llenarles la cabeza de muchas cosas...Cuando aparecen jugadores así hay que dejarlos tranquilos y que la responsabilidad la carguen los futbolistas de más experiencia, como ha sucedido en la Selección”, recalcó.

Fanatismo y deseo de estar en la Selección

Christian Bolaños tuvo que ver el desenlace del octagonal como un aficionado más, algo extraño para él desde el 2005. Sin embargo, con la Selección jugando al todo o nada y en un nivel ascendente que le permitió llegar al repechaje ante Nueva Zelanda (14 de junio en Catar), se dio cuenta que es capaz de ser un fanático más.

Incluso, para la repesca a partido único en Doha apoyará con la misma pasión como si estuviera en la cancha, aunque no cierra las puertas a ponerse de nuevo la camiseta del combinado patrio.

“Estoy muy contento, porque se rescató lo que estaba al alcance. Los muchachos hicieron un excelente trabajo, la afición se unió, ellos creyeron y al final es lo que tiene que hacer un país en una eliminatoria, estar todos juntos. Uno se ilusiona viendo los partidos de largo y ojalá que en el choque que viene Costa Rica pueda brillar y ganar a como de lugar, con un gol con la mano, un penal, un gol fuera de juego o como sea, porque lo que quiero es ver a Costa Rica en un Mundial y es lo que más deseo”, contó el volante.

Bolaños también hizo una confesión y reveló que estuvo muy cerca de estar en los duelos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, pero una lesión lo sacó. Pese a que no venía siendo llamado por el técnico Luis Fernando Suárez, tuvo una conversación con el timonel y también el presidente Rodolfo Villalobos para aclarar malos entendidos y lo tenían contemplado en la lista, aunque finalmente quedó fuera.

“Iba a estar en los últimos tres juegos, pero tuve la mala fortuna de que me lesioné y hasta ahorita estoy regresando. Lo único que quería era saber qué pensaban por que había una incertidumbre que yo como jugador veía, porque siempre decían que yo podía estar, pero no tenía claro si había algún problema o algo. Me topé a Rodolfo en el concierto de los Ángeles Azules y todo bien”, recalcó.

Superada la lesión y cualquier diferencia que pudo existir por declaraciones fuertes que dio sobre la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) en su momento, ahora Christian solo se enfoca en recuperar su nivel y por qué no, estar disponible por su lo necesitan en junio.

“Si con dos partidos de repechaje uno planteaba sacar ventaja en casa, pues ahora es distinto. En el fútbol nada está escrito y no sé si será mejor a un solo partido y en una cancha neutral. Todo está 50-50, es clarísimo y el profesor ya tiene espacio de trabajo, porque el calendario lo cambiaron para beneficiar a la Selección y que los jugadores puedan trabajar con él. Hay casi un mes de prácticas y hay que apostar a esto, porque todo lo que se va a hacer es para ir a ganar ese partido”, finalizó.