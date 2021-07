Celso Borges va por otro récord en una Copa Oro especial para él

La Copa Oro 2021 ya es un torneo especial para Celso Borges, pero su significado podría aumentar este domingo (5 p. m.) ante Canadá, e incluso hacerse aún más grande si la Selección Nacional avanza a la semifinal.

Celso Borges enfrentó a Kelly Irep en el partido de la Selección Nacional ante Guadalupe, la semana anterior en Orlando, Florida. (CHANDAN KHANNA/AFP)

En la victoria de la semana pasada ante Guadalupe, el volante se convirtió en el tico con mayor cantidad de partidos en el torneo de la Concacaf, al sumar 22 apariciones, dejando en el camino los números de Álvaro Saborío (21) y a Harold Wallace (21).

Y por si fuera poco, llegó a esa cifra celebrando un tanto.

Pero esa marca quizá se vea pequeña si se compara con la que tiene en la mira: ser futbolista con más juegos clase A vistiendo la camiseta de la Tricolor.

Tarde o temprano sucederá, porque Borges está a tan solo un partido de igualar a Wálter Centeno (135), quien posee ese lugar privilegiado.

Es decir, si Celso juega, de titular o suplente, igualará al Paté, entrando en la historia del combinado Mayor.

“Es una cifra importante, no dimensiono qué es lo que pasa al llegar a esa cifra, pero ha sido un camino muy bonito, de mucho sacrificio, alegrías y aprendizajes. Me siento muy contento y agradecido, con todos los compañeros que he tenido, cuerpos técnicos y las personas de la Federación, porque esto no es tenis, uno siempre cuenta con mucha gente alrededor y lo más bonito es compartirlo”, expresó el jugador del Deportivo La Coruña.

El significado de esta Copa Oro también lo analiza desde un plano grupal, por ejemplo, que la Selección Nacional tuviera un rendimiento del 100% en la fase de grupos, algo que nunca había sucedido.

“Van incluidos varios factores importantes que la están haciendo muy especial, como ganar los primeros tres partidos, hacer los nueve puntos, eso también le da un tinte que nos gusta bastante, apreciamos mucho. Además ha sido buen tiempo para trabajar conceptos que se requieren para la eliminatoria”.

Pero las buenas noticias, recuerdos e incluso coincidencias no se quedan ahí.

Celso Borges celebró su chilena en el AT&T Stadium junto a sus compañeros Andy Herron (11) y Dennis Marshall, el 19 de julio de 2009. (Foto AP/LM Otero). (AP)

Uno de sus goles más recordados en la Copa Oro se dio en 2009, mediante una chilena ante Guadalupe. Ese tanto abrió la goleada de la Selección Nacional de 5-1 en el Cowboys Stadium, ahora llamado AT&T, en la ciudad de Arlington, Texas.

Y es precisamente ahí donde el combinado tricolor jugará este domingo contra Canadá. Por eso el espectacular recinto, con capacidad de hasta 94.000 personas, provoca sonrisas en el volante y le trae grandes memorias.

“Fue mi primer gol en ese estadio, un estadio precioso, que nos ha sentado muy bien me parece, así que ojalá poder celebrarlo con una victoria”.

En 2009 fue la primera vez que Costa Rica jugó en ese estadio en Copa Oro, después repitió en 2011 con goleada de 5-0 sobre Cuba.

Sin embargo, en 2017 obtuvo la primera derrota, durante la semifinal ante Estados Unidos (2-0).

Celso y la Sele volverán al imponente escenario ante Canadá, con el papel de favorito y la obligación de seguir avanzando.

“(Canadá) Es una selección que ha progresado muchísimo, que está haciendo las cosas bien, pero creo en nuestra energía, en la manera en que hemos venido trabajando, así lo hemos demostrado y tenemos que seguir con esa convicción para poder dejarnos el juego”.

De conseguir un marcador positivo, Costa Rica jugará las semifinales ante el ganador de México y Honduras, selecciones que se enfrentan este sábado a las 8 p. m.

En los otros compromisos Catar jugará ante El Salvador el sábado a las 5:30 p. m. y Estados Unidos-Jamaica cierra la jornada el domingo a las 7:30 p. m.