Celso Borges da la cara y explica por qué intentó callar a un aficionado

Celso Borges, volante de la Selección Nacional, dio la cara y ofreció disculpas por su gesto del pasado lunes, después de ser sustituido en el partido en el que Costa Rica perdió 2-1 ante Panamá en su debut en la Copa Oro.

Borges fue reemplazado en el minuto 71 y, al dirigirse hacia el banquillo, la transmisión del canal internacional ESPN captó al jugador haciendo un gesto de silencio hacia alguien en las gradas. Más tarde se supo que fue en respuesta a un aficionado que gritaba: “fuera Suárez, fuera Suárez”.

“En retrospectiva, desearía no haber hecho nada. Fue algo en el calor del momento. Fue más una petición de respeto que un intento de silenciar a alguien. La cámara me captó haciendo el gesto, pero preferiría no haberlo hecho”, expresó Celso durante una conferencia de prensa en Nueva Jersey, donde se encuentra la selección costarricense. La conferencia fue transmitida por Radio Columbia.

Así reaccionó Celso Borges el lunes, tras salir de cambio en el partido ante Panamá. El jugador quiso callar a quienes gritaban "fuera Suárez, fuera Suárez".

Borges se volteó hacia las gradas del Estadio DRV PNK y, colocando su dedo sobre los labios, le indicó al aficionado que se callara.

Al finalizar el partido contra Panamá, Celso pasó rápidamente por la zona mixta sin hacer declaraciones mientras algunos de sus compañeros atendían a los medios de comunicación.

El volante manifestó sentirse apenado por lo sucedido y reiteró: “Es solo un segundo de todo lo que ocurre en un partido y la cámara me captó haciendo un gesto. Como mencioné antes, preferiría no haberlo hecho”.

El volante costarricense también expresó que siente realmente las pérdidas y entiende la frustración.

“Con ese gesto, lo que estaba pidiendo era respeto, no que no nos criticaran. Entiendo la frustración porque quieren vernos jugar bien y ganar. Los entiendo. No estuvo bien. Perder es lo más difícil que tenemos que aceptar”, expresó Celso, refiriéndose a las cuatro derrotas consecutivas de la Selección Nacional.

Borges destacó que en la Tricolor no se sienten cómodos con los malos resultados y están haciendo todo lo posible para cambiar las cosas.

“Los jugadores somos los que más queremos que las cosas vayan bien porque nos gusta que la gente hable bien de nosotros. Eso es normal para nosotros como futbolistas y personas. Creo que eso es parte de la naturaleza humana y en nuestro caso se logra obteniendo los resultados que respalden eso”, mencionó el mediocampista.

Celso añadió que deben trabajar para mejorar y afirmó que están haciendo precisamente eso. Además, mencionó que cada miembro del equipo nacional hace un análisis individual para determinar cómo pueden mejorar.

“Saldremos de esta situación si unimos los diversos elementos para que las cosas salgan bien, como sucedió en la última fase de la eliminatoria. Todo se unió, especialmente a través de los resultados. Pero somos una masa social muy buena cuando logramos unirnos y lograr algo juntos”, opinó Celso.

El aficionado silenciado por Celso Borges le tiró con todo a Luis Fernando Suárez y pide su salida. pic.twitter.com/lyvIVC04VT — Deportes Repretel (@deporterepretel) June 27, 2023

A Celso se le consultó cuál es la idea de juego o a qué está intentando jugar la Selección, y qué les ha costado plasmar en el terreno de juego.

“Quien puede responder esa pregunta con más propiedad es el mismo profe (Luis Fernando Suárez). Desde nuestro lado, hemos tratado de tener una defensa bien establecida, poder contraatacar cuando los momentos lo requieran y tener posesiones más largas y con mucha más paciencia de lo que hemos tenido. Nos hemos equivocado en la toma o ejecución de las decisiones, y son cosas en las que los jugadores debemos asumir responsabilidad, porque nos corresponde, para eso estamos en la Selección”, afirmó Borges.

Borges agregó que el primer paso para salir de esta difícil situación es ganar este viernes en el segundo partido de la Copa Oro contra El Salvador.

“Nos corresponde darle una alegría a la gente que viene a apoyarnos y a aquellos que están en sus casas, porque también queremos salir de donde estamos”, destacó el volante.

Celso Borges, jugador de la Tricolor, se convirtió este lunes en el costarricense que ha participado en más ediciones de la Copa Oro. Ha sido parte de los torneos de 2009, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 y ahora en 2023. En esta competencia, Borges ha disputado un total de 26 partidos, anotando cinco goles y brindando seis asistencias.

