“Para mí es justo, para mí el que juega tiene que venir a la Selección y el que no juega no tiene que venir a la Selección. Y yo creo que es un mensaje para todos, para todos los jugadores que actúan a nivel nacional y para los que estamos afuera. A vos no te pueden premiar, si vos no sos regular en tu equipo, sea donde sea que jugués, porque para mí venir a la Selección y representar al país es un premio", destacó Calvo.