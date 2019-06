No puedo excluirme, sin embargo, de quienes subestimamos a Bermudas. ¿Es que si no es ante Bermudas, contra quién nos vamos a sentir los ticos en la obligación de ser superiores? Si no me fallan las estadísticas que tengo a mano, de 140 partidos disputados por la Sele ante equipos caribeños, solo ha perdido 13. Tan importante, entonces, es no subestimar al rival como exigirse una hegemonía por defender.