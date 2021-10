Carta de un aficionado desesperado

Entrenamiento Selección Nacional Seleccionados en un entrenamiento esta semana. (Alonso Tenorio)

Se los grito con el alma, se los imploro con el corazón. Soy un aficionado más, mi vida sigue igual con fútbol o sin fútbol, pero por lo que más quieran, ¡ganen en Honduras!

Llegó la hora de olvidar todos los problemas y entregarse en la cancha, demostrar que son buenos jugadores, callar críticas, silenciar cuestionamientos, ganarse a la afición, comprobar que aún pueden, retarse a sí mismos.

¡Triunfen! No me importa si es jugando horrible, esta noche no es para lucirse, es solo para ganar, para imponer condiciones. De todas formas, en la historia solo quedará el resultado y no la estética.

Me tiene sin cuidado que Manfred Ugalde renunciara y que Giancarlo González se haya hecho a un lado. Es más, ni siquiera tengo un once ideal, solo quiero que ganen, no importa si para ello Keylor Navas juega de delantero.

Sí, para mí es muy fácil decirlo. Para mí es sencillo implorar por una victoria. Y sí, no sé lo que es estar en la cancha jugando fútbol, es más, a veces ni entiendo las jugadas extrañas que hacen.

Pero sí sé lo que es estar en la gradería vociferando con fuerza para empujar ese balón al marco rival, también sé lo que es amargarme porque ni siquiera derrotaron a Jamaica en casa y llenarme de enojo cuando no luchan por la bola, cuando no meten pata con fuerza, cuando tengo la impresión de que les da igual el marcador porque se dedican a regalar bolas al adversario.

Llegó el momento, nos jugamos el Mundial. Cierto, no iré a Catar ni siquiera como aficionado, es más, ni en sueños iré, pero quiero sentir el pecho lleno de orgullo por verlos ahí, entonando el Himno Nacional.

¿Qué más quieren que hagamos? ¿Nos hincamos para que ganen? Jueguen y ganen. Dennos una alegría, alimenten la ilusión con goles, aunque sea un 1-0.

Ya es hora que le devuelvan a la afición el apoyo incondicional. Ya es hora que dejen de culpar a la prensa y a los aficionados por lo que ustedes hacen en el terreno de juego. ¡Ya! Olviden todo y entren con hambre de triunfo, porque ya es momento de que ganen.