Tengo 68 años y todos los días entreno. En el deporte no se está con eso de que a cierta edad ya no se aprende, yo no lo creo. En Primera División aprendí muchas cosas a los 23, 24, 25 o 26. No soy de esa teoría de que a cierta edad se aprende menos. Usted no me va a decir que el Messi que debutó es el mismo que se ha visto en los últimos cuatro o cinco años. Johan Cruyff devolvió Guardiola a las ligas menores para que aprendiera a pegarle de media distancia y ya tenía 21 años. Con la entrada de los holandeses al Barcelona, vi evolución en Carles Puyol, y estamos hablando de un jugador de 28 años.