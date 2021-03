Bryan Ruiz no se ponía la camisa de la Nacional desde setiembre de 2019, cuando estuvo en el partido que Costa Rica perdió 2 a 1 con los suramericanos, de hecho pasó el 2020 sin jugar con la Selección y como eje de la discusión si Rónald González hacía lo correcto al no convocarlo porque no jugaba con el Santos de Brasil.