Ahí recibió una consulta sobre el juicio y respondió: “Es un tema que está encaminado, está en proceso y hasta que no se termine, seguramente no me voy a referir a eso. Lo único que puedo decir para decir algo es que en mi declaración claramente estoy bajo juramento, me tocó decir la verdad y sobre las cosas que me fueron preguntadas, porque el juez así me lo hizo saber y simplemente. Esperaremos hasta que termine el juicio y tal vez podremos dar algunas declaraciones sobre eso”.