Bryan Ruiz lanza nostálgico mensaje consciente de una despedida cercana

Bryan Ruiz controla una pelota con el pecho en el juego entre Costa Rica y Surinam. Fotografía: AFP (CHANDAN KHANNA/AFP)

Bryan Ruiz es el jugador de campo más determinante de Costa Rica en los últimos 20 años.

A partir del 2007 tomó un rol protagónico en la Selección Nacional después de quedar inexplicablemente excluido de Alemania 2006.

Desde entonces le ha tocado ser la referencia tica hasta que apareció Keylor Navas, no obstante siempre se mantuvo como el líder de la Selección hasta la actualidad; sin embargo, sus últimas declaraciones quedan en el aire con un tono de despedida.

Bryan habló precisamente el día en que le tocó anotar frente a Jamaica para darle tres puntos a Costa Rica en la Copa Oro y cuando había muchos cuestionamientos por su ritmo de juego.

El día que dio un mensaje de autoridad con su diana, el capitán de la Nacional también golpeó los micrófonos con sus frases.

Bryan nunca dijo que renuncia a la Selección o dio una fecha de retiro, pero sí fue enfático en que el tiempo pasa, está a las puertas de los 36 años y ahora su papel es otro.

Brindó en sus palabras argumentos suficientes para deducir que él visualiza su ‘adiós’ cerca, pese a que no se atreve a decir cuándo.

Puede ser hasta Catar 2022, antes o después, lo cierto es que Bryan ya entró en razón de que no es el mismo de antes.

“Hay gente que no ha entendido que mi rol en la Selección es diferente. Lo primero que yo hablé con el profe Luis Fernando fue que si usted me necesita aquí para ayudar a la Selección, aquí voy a estar, sea para jugar 60, 90 o 5 minutos o a veces no jugar...

”Y mi rol va a ser ayudarlo a encontrar su equipo, a llevar al grupo. Porque yo estoy a menos de un mes de cumplir 36 años, físicamente estar viajando y con tantos partidos no es fácil”, dijo con tono sincero.

Ruiz, acostumbrado al protagonismo, entró con sus actuaciones pasadas en un lugar privilegiado de la historia del balompié nacional, ya que comandó a Costa Rica en la ruta a Brasil 2014, donde le anotó a Italia para un batacazo a los ‘Azzurri’ y en los octavos de final le hizo el gol a Grecia.

Su mundial fue extraordinario con actuaciones brillantes, como la que dio ante Inglaterra en la fase de grupos cuando dejó cuatro marcas atrás al hacer ‘una ruleta rusa’ en mediocampo.

También tuvo un papel protagónico para ir a Rusia 2018. En aquel momento se especuló que ese torneo podía ser el último de La Comadreja con la Selección, de este tipo, porque lo enfrentó con 34 años.

Al tener ese sabor de que podía ser el último, el propio Ruiz no quiso quedarse sin su gol en el certamen y frente a Suiza, en el último encuentro, decidió tirar un penal pese a que Joel Campbell lo había pedido.

El proceso 2022 ha sido para Bryan un mar de emociones, porque de inicio Gustavo Matosas depositó toda la confianza sobre los hombros de la Comadreja y lo tomaba en cuenta aunque no jugaba en su club, el Santos de Brasil.

Luego Rónald González lo excluyó hasta que consiguiera ritmo de competencia, empero la ausencia de un jugador que tomara las responsabilidades de Ruiz hicieron que el capitán regresara al cuadro patrio, porque aunque él sigue sumando días a su calendario no se avecina alguien que pueda suplantarlo.

Luis Fernando Suárez de entrada decidió contar con Bryan.

“Lo primero que le dije fue: ‘Si usted piensa que yo le voy a ayudar aquí voy a estar, haciendo lo que usted crea y si usted cree que no, por el bien de la Selección, no va a haber ningún problema’.

“Yo creo que todos cumplimos un ciclo y ahorita mi papel es intentar ayudar a la Selección y a los muchachos a hacer este cambio generacional y, por ende, seguramente me tocará jugar menos minutos”, detalló el futbolista de Alajuelense.

De momento, Costa Rica no tiene claro quién debe ser el jugador que asuma el puesto de Bryan.

En el pasado Rónald González probó con Elías Aguilar, también se tomó en cuenta a Marvin Angulo y Christopher Núñez, entre otros, pero sin la oportunidad y el suceso deseado.

Bryan ya dio señales que él mismo sabe que el tiempo pasa y su juego y papel es otro, la incógnita es si Costa Rica ya notó que Ruiz no será eterno.