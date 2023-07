Bryan Ruiz es un acomodado

Bryan Ruiz se da gusto en su nueva faceta como comentarista en la cadena TUDN, es directo y pone el dedo en la llaga. Ya lanzó sus dardos contra la Selección, antes del segundo juego de la Copa Oro frente a El Salvador. Pero es un acomodado.

“La Selección no tiene una idea de juego clara y eso es lo que más preocupa. El crecimiento de las otras selecciones del área es muy claro y yo creo que las selecciones del Caribe van a enfatizar mucho en esta eliminatoria también”, aseguró el comentarista Bryan Ruiz. Y no dijo ninguna mentira, pero tampoco descubrió el agua tibia.

La falta de idea de juego de la Selección viene incluso desde la eliminatoria pasada, donde Bryan fue parte del grupo como jugador y capitán. Se clasificó al Mundial de Qatar porque Costa Rica tenía un equipo emocionalmente muy fuerte (eso no lo digo yo, lo aseguró el mismo Luis Fernando Suárez).

Entonces, Bryan, ¿por qué lo que expresa ahora no lo dijo en la eliminatoria cuando usted estaba en el grupo? Quizá no le convenía, mejor no hacer el escándalo y no correr el riesgo de quedar fuera del Mundial. Ahora del otro lado es más fácil criticar. Para mí, eso es ser un acomodado.

Y ojo a lo que expresó Ruiz: “Hubo un momento de la eliminatoria pasada que por necesidad había que ganar fuera a como fuera y por eso el equipo se unió, se intentó hacer lo que se tenía que hacer en el momento, sea jugar línea de cinco o cuatro, entonces hubo ese cambio de sistemas muy a lo que se necesitaba en el momento”. O sea, le interpreto que no se ganó porque existiera una idea de juego, sino porque el equipo era emocional.

¿Por qué en la eliminatoria no habló como lo hace ahora, por qué no dio el paso al frente. O mejor aún, por qué no dijo, no estoy para jugar el Mundial.

Porque usted con 37 años fue a jugar la Copa del Mundo. Actuó 29 minutos ante España y luego pasó relegado al banquillo. Quizá por ese objetivo personal de estar en otra Copa del Mundo le quitó el campo a algún muchacho y hoy en sus comentarios se refiere a la crisis del recambio generacional que vive la Tricolor. Entonces, cuando estaba en el grupo ni picaba leña ni prestaba el hacha y ahora como comentarista no deja títere con cabeza.

“Me parece que todo el mundo tiene el derecho de decir lo que tenga que decir, y yo tengo el deber de respetarlo, como cualquier otro comentario de un aficionado. Yo respeto los comentarios de cualquiera”, dijo Luis Fernando Suárez sobre la opinión de Bryan Ruiz de que la Selección no tiene una idea de juego clara.

No sé si lo interpreto mal, pero para Suárez, lo que dijo Bryan Ruiz, es como si lo hubiera dicho un aficionado más. Pero bueno, dice Luis Fernando Suárez, que él respeta los comentarios de cualquiera.