Además, indicó: “No me voy nada feliz con el cuarto lugar, siento que estuvimos a unos penales de poder jugar la final y el tercer lugar nuevamente lo perdemos en la tanda de penales. De lo positivo que en dos partidos no se perdió, pero lo negativo que de un partido a otro hubo ciertas diferencias que no pueden pasar y debemos de ser un poco más constantes en ese sentido”.