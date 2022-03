Brandon Aguilera tiene muy claro su siguiente paso para seguir en la Selección de Costa Rica

A Brandon Aguilera no lo intimidó nada este miércoles: ni su debut con la camiseta de la Selección Mayor, ni el escenario del Estadio Nacional y mucho menos enfrentarse a un rival de peso en un partido eliminatorio. El joven de 18 años, oriundo de Naranjo, jugó sobre la gramilla como si tuviera una larga lista de apariciones con el equipo patrio.

La afición se encargó de reconocer el trabajo del volante, quien mostró personalidad pero también recordó por qué estaba en la convocatoria de Luis Fernando Suárez. Su capacidad con el balón, buen remate y visión de juego no solo emocionaron a los seguidores ticos, sino que también los ilusiona. Costa Rica apostó por un once con varios jóvenes, quienes lejos de mostrarse temerosos, se plantaron para sacar la victoria de 2-0.

Ahora, resaltó Aguilera, deben trabajar para mantener ese campo dentro de la Tricolor, puesto que el repechaje para buscar la clasificación a Catar 2022 será hasta mitad de junio, es decir, pasarán casi tres meses para que llegue ese único duelo para definir el boleto.

Brandon no se siente confiado por hacer un buen partido, más bien pretende seguir creciendo en Guanacasteca para ser tomado en cuenta de nuevo: “Creo que trabajamos para eso, para cuando nos necesiten, estar ahí, creo que todos (los jóvenes) lo hicimos bien, pero esto no es solo de un partido, es constancia. (...) Aunque falta bastante, no podemos bajar la cabeza, debemos seguir con buen nivel en los clubes”.

Ese también es el mensaje de Luis Fernando Suárez para Brandon, Ian Lawrence, Anthony Contreras, Carlos Mora, Carlos Martínez y todas las promesas que debutaron durante los últimos partidos de la Selección.

“Hemos hablado de que ellos no terminan el entrenamiento para la Selección cuando están en los clubes. En ese sentido han sabido copiar el mensaje y saben de qué manera prepararse, con responsabilidad con sus clubes, pero siempre pensando en elevar su juego para estar bien en la Selección”.

Suárez le ha dado confianza a estos futbolistas y siempre repitió la misma frase: “No tengo miedo” al hablar de la posibilidad de incluirlos en los partidos. Al final del duelo contra Estados Unidos, felicitó a Aguilera: “Me dijo que muy bien, excelente, me felicitó, pero creo que no es algo mío, es de todos los compañeros, fue un gran partido y lo disfrutamos mucho”, dijo el joven a Teletica Deportes.

El futbolista de Guanacasteca se ilusionó con el debut desde que estaba en el Proyecto Gol, donde se dio cuenta que sería titular y empezó a recibir los consejos de los más experimentados.

“Me fui caminando con Joel (Campbell) y Francisco (Calvo) y Joel me dijo que la primera que tuviera le pegara a marco y así fue; eso me dio confianza para seguir en el juego y fue una noche mágica”, describió.

Aguilera es ficha de Alajuelense, pero está a préstamo en Guanacasteca. Su paso en Primera División apenas muestra 19 compromisos disputados en el torneo nacional, uno de Supercopa y otro en la Liga Concacaf.