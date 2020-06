He estado bastante optimista, porque pese a los casi dos meses que estuvieron sin entrenar, he observado algunos partidos de muy buen nivel, muchos no han defraudado. Hemos visto a futbolistas que mantuvieron su estado físico, que siguen metiendo goles y que pareciera como si no les hubiera pesado el parón. Me imaginaba un regreso peor, pero la sorpresa que me llevé es que los futbolistas se prepararon bien, se cuidaron y tenemos una libreta de apuntes sobre figuras que pueden ser seleccionados.