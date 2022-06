Aunque Rodolfo Villalobos perdió el cabello en Qatar en manos de Navas, trajo pendientes que podrían sacarle canas

Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefutbol, lució con el cabello corto a su regreso al país, tras cumplirle una promesa al meta Keylor Navas. Fotografía: Juan Diego Villarreal

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) , Rodolfo Villalobos llegó al país con la clasificación al Mundial de Catar 2022 bajo del brazo, pero sin cabello, por una promesacumplida a los jugadores.

“Nos veníamos con la clasificación pero sin pelo”, reveló Villalobos, en tono jocoso al confesar que fue el arquero Keylor Navas quien finalmente le hizo el corte de cabello, promesa que, hasta el miércoles en la noche aún debía complir el técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suáez.

Sin embargo, más allá de alcanzar el objetivo, el jerarca de la Fedefutbol indicó que ahora deben empezar a trazar el camino al Mundial de Catar 2022, cuyo debut es el próximo 23 de noviembre ante España, por lo que sólo tiene cinco meses para formalizar diferentes aspectos concernientes a la participación de la Tricolor en su sexta Copa del Mundo, incluyendo fogueos, y con la renovación del técnico Luis Fernando Suárez pendiente.

¿Cuál es el camino a seguir tras alcanzar el boleto a la Copa del Mundo de Catar 2022?

Desde este jueves el Comité Ejecutivo empezará a trabajar. Lo primero es reunirnos con el cuerpo técnico de la Selección Nacional para planificar lo que viene de aquí al Campeonato Mundial, teniendo en cuenta los dos fogueos programados para setiembre.

¿Se tiene claro dónde y contra quién serán esos partidos?

Acordamos que los dos fogueos de setiembre serán los únicos antes del Mundial. Por lo que tenemos que hablar con el entrenador sobre las opciones y qué es lo que más necesita y en base a eso tomaremos una decisión. Debemos analizar si serán en Costa Rica, los Estados Unidos, Sudamérica o Europa. Esa decisión debe tomarla el técnico.

¿Habrá espacio para los microciclos?

Hay que ser claros, la Unafut y los clubes de la Primera División realizaron un gran esfuerzo y fueron parte integral y fundamental para alcanzar la clasificación. Realizaron un gran sacrificio al parar el campeonato un mes antes de las semifinales. Es por eso que en una reunión con los clubes y la presidenta de la Unafut (Vicky Ross) acordamos que los únicos fogueos de la Selección serán en la fecha FIFA entre el 19 y 27 de setiembre.

Hay que recordar que el próximo Torneo Apertura 2022 será de 16 fechas, iniciando el próximo 20 de julio y finalizará el 6 de noviembre. Dicho calendario contempla también la participación de los clubes en Liga Concacaf, la fecha FIFA de septiembre y el Mundial Femenino Sub 20 con sede en Costa Rica.

Prioridades

¿En lo personal como toma la clasificación al Mundial?

La verdad, estoy feliz, pero esto no se trata de una persona como tal. Sino de un grupo de personas, un equipo. Fuimos a Catar a darlo todo, a buscar esa clasificación y luchamos para conseguirlo. Me dio una gran alegría ver a tanta gente celebrando a lo largo de la caravana con la Selección Nacional.

¿Existe algún adelanto en cuanto a la renovación del técnico Luis Fernando Suárez?

La verdad, como lo dije a otros medios, esperaba que no me preguntaran por eso. Después de un viaje tan largo, tan tenso, por todo lo que nos jugábamos que al final no hubo tiempo. Con la clasificación habrá más tiempo, hay que tener paciencia y aprender que hay momentos para todo.

¿Qué enseñanza le dejó la eliminatoria?

Creo que la enseñanza que le dejó al Comité Ejecutivo, a las diferentes comisiones, a la prensa y a la afición, es que se debe tener paciencia a los procesos largos, porque siempre dan resultados. Tuvimos un gran técnico y unos jugadores con gran calidad. Tengo que destacar que en los 16 años que he estado en la Federación nunca había visto un grupo tan comprometido con el cuerpo técnico.

De acuerdo a su criterio, ¿cuáles deben ser las prioridades de los clubes con el premio del Mundial?

Hay muchas, como por ejemplo las infraestructuras de los estadios, mejorar en los diferentes torneos como la Liga de Ascenso y otra serie de aspectos. Debemos conversar con las diferentes ligas para ver qué es lo mejor para el fútbol nacional.

Después de lo vivido en los últimos meses, ¿qué tanto alivio le da la clasificación de la Selección Nacional al Mundial de Catar?

Pues la verdad es una alegría muy grande. Desde el 2015 empezamos con el FIFAGate, la eliminatoria del 2017, el Mundial de Rusia en 2018, la elección en 2019, en 2020 la pandemia. Es un alivio saber que después de todo lo que hemos vivido nos mantenemos trabajando por el país.