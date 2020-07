Fuero dos y hablo con nombres propios: los únicos jugadores que no estaban de acuerdo conmigo, no en el trabajo, porque acaba de decir Bryan Ruiz que el mejor técnico que ha tenido tácticamente es Pinto. Los únicos jugadores que no se adaptaron a mi disciplina disciplina fueron Keylor Navas y Bryan Ruiz. Los demás son amigazos míos y tenga la bondad y los llama. Eso sí está claro y quería clarificarlo en algún momento de mi vida y hoy me permitió Hernán Peláez y Martín de Francisco clarificar esto para el mundo.