Así reaccionó Johan Venegas luego de la avalancha de críticas que le cayó encima

Después del partido contra Corea del Sur, la Selección Nacional de Costa Rica se fogueará de nuevo el martes, a las cero horas, contra Uzbekistán. (Prensa Fedefútbol )

Johan Venegas resultó uno de los futbolistas más criticados luego del amistoso entre Corea del Sur y Selección Nacional de Costa Rica, que finalizó con un empate 2 a 2 en el Estadio de Goyang, en Seúl.

Los señalamientos en su contra se dispararon luego de esa acción en la que frente al marco, solo ante el portero, malogró esa ocasión que pudo significar la victoria de la Tricolor.

Johan Venegas conversó en Asia con el periodista Yashin Quesada y en la entrevista difundida en Radio Columbia contó qué fue lo que pasó en esa jugada.

“Obviamente uno nunca quiere fallar una jugada de esas, uno siempre como delantero desea anotar, quiere anotar más con la Selección, pero pasó así. Sé que por lo más mínimo que vaya a hacer, cuando falle se me va a tachar aún más, pero se va a hacer más grande”, respondió Johan Venegas.

Aparte de esa acción tan clara y que la falló, muchos aficionados lo señalan porque su rendimiento no se ve en la misma sintonía de los demás futbolistas que Luis Fernando Suárez llevó a esta gira de preparación en Asia.

El increíble fallo de Johan Venegas, estaba para un golazo pic.twitter.com/3d8xZ1fAZD — TD Más (@tdmas_cr) September 23, 2022

“Si usted ve las estadísticas, al final eso es lo que habla, creo que me siento bien, físicamente estoy muy bien. Hago goles con el club también y obviamente que me he caído, me he levantado y voy a seguir trabajando”, expresó Johan Venegas.

Y agregó: “También voy a seguir construyendo cosas mejores de las que ya tenía. Entonces, es tener calma, paciencia y seguir trabajando, que al final es trabajo. Entre más trabaje uno, más suerte va a tener”.

Él puede jugar por el costado o en el centro del área. Hoy no tiene una preferencia particular por alguno de los dos puestos.

“Yo siempre lo he dicho, voy a jugar donde el profesor así lo requiera, creo que al final es entender el rol que uno tiene dentro de la Selección Nacional y es entenderlo y cuando toque la oportunidad es dar lo mejor de uno. En algunos momentos las cosas van a salir bien, en otros momentos no”, destacó.

En cuanto a esa avalancha de críticas que se le vino encima, Venegas se ve tranquilo, como siempre lo ha sido. En realidad, esto no es nada nuevo para él, que en reiteradas ocasiones ha tenido que poner su paciencia a prueba.

“Siempre he tenido, desde que comencé mi carrera. Creo que uno como profesional debe de ser muy tolerante. También saber qué cosas escuchar, qué cosas no, qué críticas recibir y qué críticas vienen con otro sentido, pero al final es parte del paquete que viene con la carrera”, apuntó.

Inclusive, a partir eso reflexionó: “Mi deber es trabajar y entre más trabajo tenga, mayor suerte voy a tener”.

Sobre lo que fue el ensayo de la ‘Sele’ ante Corea del Sur, Venegas lo calificó como “un partido muy bueno, de mucho aprendizaje”.

“Corea nos exigió muchísimo, tanto a nivel defensivo como a la hora de tener la pelota. Como lo dijo el profesor, los primeros 20 minutos nos costaron muchísimo, creo que después del minuto 20 o 22 el equipo tomó mayor confianza y tratamos de tener un poco más la pelota y comenzamos a tener llegadas”.

Dentro de las conclusiones que saca, Venegas exteriorizó que el balance es bueno, positivo.

“Nos deja la moral muy arriba, de cara a lo que se va a venir dentro de muy poco tiempo y como se ha comentado a lo interno, que había que tomar ese partido como si fuera el Mundial y creo que así fue”.

La pelota casi no llegaba arriba y hubo algunos momentos en los que la ‘Sele’ logró salir de esa situación.

Según Venegas, en el primer tiempo tuvieron un poco de mayor fluidez y de paciencia con la pelota, desde la defensa hasta conectar con la línea de volantes.

“Después de ahí vimos que Joel (Campbell) se botaba un poco más al medio campo, para poder tener un poco de mayor conexión de pases y a partir de ahí el atacar los espacios con Jewison (Bennette), con (Anthony) Contreras y aprovechar el mano a mano que tiene Gerson (Torres), nos dieron cosas positivas que al final pudimos ser un poco más punzantes”.

Indicó que a partir de eso llegaron las dos anotaciones, con Bennette como autor.

“Enfrentamos a una gran selección, muy bien trabajada, que nos exigió muchísimo, porque ellos en ataque formaban un 2-3-5 con sus laterales muy altos y obviamente que eso te va a condicionar muchísimo, pero creo que nosotros tuvimos muy buena lectura”.

Venegas dijo que Costa Rica pudo contrarrestar eso, pero que siempre se puede mejorar y trabajar más, “porque no nos conformamos”.

La Selección Nacional se alista para su segundo ensayo en esta gira por Asia, que será el martes, a partir de las cero horas (de Costa Rica), contra la Selección de Uzbekistán, que viene de vencer por 2 a 0 a Camerún.