Aquil Alí sin mordaza sobre Selecciones y Fedefútbol: ‘Esto es vergonzoso’

Aquil Alí tiene más de 20 años en la dirigencia del fútbol costarricense, por lo que puede hablar con propiedad. Sus ojos han visto a Costa Rica en cuatro Copas del Mundo, también ha visto procesos exitosos y algunos frustrados, sin embargo es claro en aceptar que la actual Selección Nacional Mayor y la gestión de la Federación Costarricense de Fútbol en las otras representaciones lo tienen muy preocupado.

Alí fue enfático en que es hora de un cambio urgente, pero no habló necesariamente de la salida de Luis Fernando Suárez como entrenador, sino de nuevas ideas en la silla presidencial de la Fedefútbol.

El dirigente de Herediano recalcó en los males que han aquejado la gestión de Rodolfo Villalobos, actual presidente, y mencionó la necesidad de asistir a Suárez en la Selección Mayor con un grupo como la Comisión Técnica que fue nombrada en la pasada eliminatoria.

-¿Cómo analiza el momento que viven las selecciones nacionales y sobre todo la Mayor?

-Primero que todo, lo mismo que sienten todos lo siento yo. Por primera vez uno vio a un Costa Rica literalmente bailado por los panameños; eso desde que yo estoy en Costa Rica nunca lo había visto. Nosotros hasta cuando íbamos mal en la eliminatoria les ganábamos.

“Ahora yo vi los amistosos y dije: ‘los jugadores de Costa Rica son de competencia’, pero ahora nos quedaron debiendo y no sabemos qué es lo que pasa. Es una lástima que pasamos de ser una tercera potencia detrás de Estados Unidos y México y ahora estamos en una posición tan mala... Porque Jamaica, Panamá y los caribeños nos están nivelando”.

-¿Es responsabilidad de Luis Fernando Suárez, el presidente Rodolfo Villalobos...? ¿De quién?

-Yo creo que al final en cualquier institución siempre la culpa en este caso puede ser del técnico y puede ser del que está en el mando en la Federación, porque las decisiones son de la persona que está de frente. Las decisiones que toman no son las adecuadas y nos llevan a esta situación.

-¿Se terminó un ciclo en la Federación Costarricense de Fútbol?

-Creo que el ciclo de los dirigentes que están ahí ya se terminó. Para mí ellos ya hicieron lo que pudieron, pero ahora hay que dar el chance a un nuevo grupo de gente que cambie el ritmo de la Federación para ya dejar de fallar.

“Con Suárez hay que analizar por qué está pasando lo que está sucediendo. En este momento uno ve el equipo que logró clasificar a la Copa del Mundo y ahora ve el equipo y uno dice: ¿Qué pasó? Por lo menos teníamos garra y dónde se fue todo eso.

Puede que se necesite ayuda. En la clasificación a la Copa del Mundo se tuvo la Comisión Técnica; ahora, eso no hay.

-¿Quitaría a Luis Fernando Suárez?

-No es quitarlo por quitarlo, es agregarle la comisión para que le ayude. No hay que quedar bien a todo el mundo, el técnico debería enfocarse en hacer ganar al equipo. Acá lo que estamos haciendo es escuchando todos los intereses encontrados.

En un momento dijeron que Heredia - Sele y esa llegó a la Copa del Mundo. Ahora un rejuntado de los otros no logra ganar un partido. Entonces si se anda buscando que los dirigentes se sientan bien, pues no sé... Yo solo diré que la Comisión Técnica le estaba ayudando mucho. Por qué quitamos esa comisión, no lo sé.

-¿Fue un error renovarlo?

-Había mucha efervescencia y no hay que recriminar, pero hay que tener cuidado, porque cuando uno firma cuatro años con un entrenador, pues es complicado, porque eso nunca ha pasado, nunca se ha completado el proceso. Hubieran firmado un contrato de dos años. Se debió ver hacia atrás.

-¿Sería un golpe económico muy fuerte pagar la cláusula de salida?

-Yo creo que la Federación ha tenido muchos golpes más altos, pero igual yo no lo quitaría porque a cualquiera que pongan necesita tiempo. Es mejor dejarlo y aguantarlo dos años. ¿Qué diferencia se dará?

Todo no es culpa de él. Vea Alcócer como falló solo contra el portero, si los jugadores no hacen su trabajo qué culpa tiene Suárez.

-En ocasiones da la impresión que por orgullo Suárez no llama a Manfred Ugalde, a Cristian Gamboa...

-Yo creo que el factor puede ser que cuando esa comisión le estaba ayudando el orgullo pudo afectar, porque él quería sentirse solo. Yo lo que no entiendo es que el fútbol es de equipo, no es un deporte de un solo protagonista, pero el presidente de la Federación y creo que el entrenador ven esto como si solo fuera de ellos dos.

-¿Es la peor crisis de selección que ha visto usted en su etapa en el fútbol tico?

-Es increíble lo que está pasando con todo lo de la Selección, lo mal que estamos. Estamos en una crisis demasiado grande, esto es vergonzoso y hay que rectificar, y yo creo que todo el mundo sabe que ya es un hecho que el presidente no continuará y esperemos que la nueva persona, que es Osael Maroto, haga las cosas bien y que tenga un grupo que tenga más intereses de arreglar las cosas que ganarse dietas o pasear por el mundo.