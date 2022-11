Anthony Hernández viaja al Mundial con una promesa para todo Puntarenas

Fue la sorpresa en la lista de 26 jugadores que entregó Luis Fernando Suárez para disputar el Mundial de Qatar 2022.

Se ganó la confianza del técnico y empieza a vivir un sueño, anhelo que espera coronar con minutos de juego ante España, Japón y Alemania.

Anthony Hernández, de 21 años, se mostró feliz en el encuentro de despedida de la Selección contra Nigeria, agradeció el respaldo de sus compañeros en el plantel y de paso le hizo una promesa a Chacarita y a toda la provincia de Puntarenas.

“Me enfoco en tener minutos, hacer las cosas de la mejor manera y dejar en alto a todo Puntarenas”, dijo Hernández, quien resaltó el apoyo que le han dado los aficionados en la provincia, incluso mencionó que en el Estadio Nacional observó banderas de su equipo, Puntarenas FC.

“Me llenó de orgullo ver muchas banderas del ‘Puerto’. Hubo gente que vino hasta aquí (Estadio Nacional) a darme la despedida. Estoy tan feliz y en los minutos que me den, voy a dejarlos en alto”, destacó Anthony.

Anthony Hernández, jugador de la Selección Nacional, se ve actuando en algún partido del Mundial y rendir de la mejor manera. (Rafael Pacheco Granados)

El volante es de Chacarita de Puntarenas, lugar del cual manifestó: “es un barrio muy humilde, de gente que busca ir para arriba y por eso mi idea es representarlos bien”.

Pese a su juventud, sus primeros pasos en la Tricolor y jugar su primer compromiso en el Estadio Nacional con la Sele, Hernández se tiene confianza y lo más importante es que siente el apoyo del grupo.

“Estoy muy contento porque vinieron los familiares a acompañarnos y uno se va feliz y con la idea de hacer un buen trabajo allá (Mundial). Estoy muy acuerpado por todos en el equipo, soy uno de los jóvenes y me queda futuro por delante, he trabajado a conciencia y sé que vienen muchas cosas buenas”, resaltó Hernández.

Anthony se sinceró, aceptó que al convertirse en jugador profesional no pensaba en Selección o en un mundial, hasta que se vio en Primera.

“En algunos momentos no pensé estar en un mundial, pero así es Dios. Tenemos un Dios muy grande que todo lo hace y cuando empecé a jugar en Primera sabía que podía ganarme un campo y aquí estoy dando lo mejor”.

Hernández reconoció que ha pensado en que la Copa del Mundo le puede cambiar la vida, pero no se centra en lo que puede pasar, solo desea jugar.

“La vida me puede cambiar mucho, ahí están las mejores selecciones del mundo, la vida puede cambiar en un segundo, pero no me enfoco en eso. Lo que me pasa por la mente es trabajar y hacer las cosas de la mejor manera”.

Sus compañeros, los de mayor experiencia, lo aconsejan, le hablan al oído y él escucha y todo lo que le han dicho se lo guarda para sí.

“Los compañeros me aconsejan mucho, pero es algo personal, no lo voy a decir. Lo importante es sentir ese respaldo de todos”.

España, Japón o Alemania, Anthony no tiene preferencias, no escoge rival al que le gustaría enfrentar, solo desea que Luis Fernando Suárez le dé minutos ante cualquiera de los tres. Pretende jugar bien y cumplirle la promesa a todo Puntarenas, que los porteños se sientan orgullosos por lo que pueda hacer frente a la ‘furia’ española, la ‘máquina’ alemana o los ‘increíbles’ japoneses.