Es decir, se tuvo una línea defensiva que no fue sólida, una media cancha que no produjo y no marcó bien, por lo que como bloque no se presionó adecuadamente y por ende, no se recuperó mucho. Todo esto derivó en que los laterales no sumaron y más bien al estar desubicados, les filtraron muchísimo y no generaron sociedades. Por su parte, el delantero siempre estuvo aislado y carente de juego.