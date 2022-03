Análisis uno a uno: Anthony Contreras incansable, Brandon Aguilera con personalidad, Jewisson Bennett...

La Selección terminó con una segunda ronda muy buena y da para creer que sí se puede. En algún momento se pensó que no teníamos nada, pero se terminó a tres unidades de los líderes y el monstruo que parecía ser Estados Unidos no fue tal para la Tricolor, al punto que ambos combinados finalizaron con 25 unidades y no se vieron esas grandes distancias.

Con miras al repechaje, la Selección debe entender que Nueva Zelanda es un rival al que se puede vencer, no es un oponente tan fuerte y tiene debilidades. Si el partido fuera la próxima semana sería genial, pero se juega en otro contexto y en otro momento. Reitero que el adversario es accesible, pero al ser un único partido, se deben manejar todos los detalles; lo futbolístico, lo técnico, lo táctico, lo motivacional y todo en general, porque no hay revancha: quien falle queda fuera.

Si Costa Rica juega al nivel que terminó el octagonal, puede pasar sin problemas, pero faltan 10 semanas para ese partido de repesca y eso es lo que complica. Hay que tener cuidado, porque no siempre el más fuerte se impone. El reto es llegar al mismo nivel y con la misma emotividad, porque no estará la afición tica y toca mantenerse.

En lo que respecta al partido ante Estados Unidos, hay que ubicarlo en el contexto en el que se dio. Fue ideal para poner a muchachos jóvenes, primero por necesidad para cuidar una suspensión de los titulares que tenían amarilla. De igual forma, el técnico acudió a ellos y le respondieron muy bien. El equipo hizo muy buen trabajo, pero no había presión de nada. Todo lo que hicieron fue muy bueno, aporta para el futuro y la afición supo arropar a los nuevos valores. A esto se suma que los de experiencia los acuerpan y todo se dio en un momento muy oportuno, lo que es ganancia hacia el futuro.

La Selección de Costa Rica utilizó un equipo plagado de novedades ante Estados Unidos y de igual forma cumplio con creces en el cierre del octagonal y sacó un gane 2 a 0. (Rafael Pacheco Granados)

El tiempo dirá si nos ganamos una generación, pero lo que sí se ratificó es que tenemos jugadores con condiciones, porque se pensaba que no había nada. Por lo que fuera, se le dio oportunidad a muchachos y han dado pinceladas de tener la capacidad y calidad. Parece que tienen todo y hay una gran ganancia para el fútbol tico, pero el tema es que se mantengan.

Análisis del desempeño de cada jugador de la Selección ante Estados Unidos:

- Keylor Navas (10):

Confirmó el excelente nivel y la garantía que es en la portería. Parte o un gran porcentaje de la clasificación al repechaje se le debe a él. Se vio muy seguro, atento y jugando con mucha confianza; por algo es el mejor del mundo. Fue el más determinante en la eliminatoria.

- Carlos Martínez (7):

Buen juego, oportuno en la marca, se recuperó cuando lo desbordaron y estuvo limpio en las barridas. Buenas incopraciones al ataque, rápido y con buena técnica.

- Daniel Chacón (7):

Tuvo más tiempo para mostrarse, se le vio aplicado en la marca como contención, esforzado y aunque recurrió a barridas, no cometió faltas. Como central también cumplió y fue muy acertado en la fase defensiva.

- Kendall Waston (8):

Ratificó el buen nivel que ha tenido en la eliminatoria. El sistema de la Selección le favorece, porque el equipo se repliega y así no lo atacan a los espacios. Seguro, con confianza, mucho liderazgo y ya no abusa de las faltas.

- Juan Pablo Vargas (9):

Cuando ha tenido que entrar en momentos difíciles ha mostrado seguridad y serenidad. Es un defensa con buena técnica, anticipación y con una marca limpia, porque golpea poco. En ataque sumó con el gol y es muy disciplinado tácticamente.

- Ian Lawrence (6):

Le costó el partido, principalmente en los primeros minutos en los que se vio inseguro y desbordado. Luego de los 30 minutos iniciales cumplió defensivamente, pese a que le faltó en ataque. Fue de menos a más.

- Orlando Galo (7):

Hizo el mejor partido que le he visto, recorrió mucho terreno, salvó una acción en la línea y estuvo atento. Buen esfuerzo defensivo y también realizó un buen pase gol a las espaldas de los rivales. Eso sí, comete muchas faltas y debe aportar un poco más con balón.

- Brandon Aguilera (8):

Se atrevió con el balón, tuvo criterio, manejo de situaciones y cuando estuvo marcado salió simple y supo asociarse. Sabe proteger el balón, remató, fue buen conductor y jugó con mucha personalidad. Fue un buen enlace entre la defensa y la delantera.

- Carlos Mora (6):

Muy esforzado, aunque le costó un poco el partido. Trató de ayudar a su lateral y ahí sumó en defensiva, pero en ataque no produjo tanto, le faltó enfrentar, centrar y desbordar más.

- Jewison Bennette (6):

Es un futbolista que hace un juego muy individual y le falta asociarse más. Es atrevido, intenta por velocidad o habilidad, pero ante jugadores fuertes físicamente tuvo problemas. No hay duda de que fue esforzado, pero debe corregir esos aspectos.

- Anthony Contreras (9):

Mucho despliegue físico con sentido, porque presiona al rival y es solidario. Regresó al medio, bajó a tapar y esto demuestra su buena condición física. Tiene buena técnica, hace buenos desmarques, es atrevido, incisivo y es de esos jugadores que no desaparecen. Lleva sus cualidades al gran escenario. Aporta arriba y en defensa.

- Yeltsin Tejeda (7):

Entró bien a tapar en el medio, tuvo mucha intensidad en la marca, buenos recorridos y buenas coberturas. Su porcentaje de aporte fue más a lo defensivo.

- Alonso Martínez (7):

Mejoró con respecto al duelo ante El Salvador, porque ante Estados Unidos entró a ayudar mucho para tapar la banda. Se le vio con más confianza y lo tradujo en acciones importantes y en producción en ataque.

- Douglas López (6):

Se esforzó porque no es fácil entrar de variante cuando el partido era muy intenso y emotivo. Ayudó en la media, ya que era un contención adelantado y pese al ambiente, no lo hizo mal.

- Esteban Alvarado (6):

No fue exigido, pero tuvo un regate importante y aunque fue riesgoso, demostró su calidad y transmitió confianza. Le tocó entrar en frío, pero su personalidad le ayudó y dio seguridad con su presencia.

- José Guillermo Ortiz (6):

Entró a ayudar al equipo a mantener la ventaja, le tocó jugar por un costado, pero le costó por esa zona. De igual forma, fue muy solidario con el equipo y se esforzó.