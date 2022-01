Uno a uno de la Selección: ‘Se triunfó con mucho esfuerzo, pero con muy poco nivel futbolístico’

La victoria de Costa Rica es muy válida, sin duda que la Selección consiguió un resultado clave y vital. Es más, hay que destacar la entrega de los jugadores, pero la forma en la que se consiguió el gane es preocupante. Se triunfó con mucho esfuerzo, pero con muy poco nivel futbolístico y de seguro ante un rival con mejor definición la historia sería muy diferente.

Costa Rica vs. Panamá 27/01/2022 Estadio Nacional, La Sabana. La Selección Nacional de Costa Rica recibió a su similar de Panamá, en el partido de apertura de la segunda fase de la octagonal final de Concacaf, rumbo al Mundial Qatar 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Hay que ser claro: se ve poca evolución en lo colectivo y se están sacando los resultados con el corazón, apostando a lo que den las individualidades de un Joel Campbell en ataque, una muy buena defensa y un portero extraordinario como Keylor Navas. Si sumamos las llegadas de la Tricolor en todos los juegos eliminatorios, la producción es muy limitada, de seguro de las más bajas de todas las selecciones.

No se puede esconder que la Sele no tiene vías definidas en el ataque. Jugando en casa, los laterales suben muy poco y aportan menos. Reitero que es un equipo que apuesta y sobrevive más por individualidades. Por supuesto que en estos rendimientos superlativos está el de Navas, de quien se depende por completo y así ha sido en toda la eliminatoria, porque él intimida a los adversarios con sus tapadas.

En este último compromiso, Panamá fue superior, tuvo más la posesión del balón, es un equipo que trabaja mejor tácticamente y tiene mejores vías ofensivas. La diferencia fue la definición, porque así lo dicen los números, al punto que el rival tuvo 15 remates y Costa Rica solo seis, de los cuales solo dos directos. Es decir, los panameños fueron superiores, porque tienen criterio con la pelota y son ordenados.

Análisis del rendimiento de los jugadores de la Selección:

- Keylor Navas (9):

Muy seguro como siempre, plasmó su gran nivel resolviendo cada situación con muy buena técnica y dando mucha confianza. Incluso, salvó dos mano a mano que se invalidaron luego, lo que hace dudar al rival. Solamente se vio errático en algunos saques.

- Keysher Fuller (7):

Tuvo mucho esfuerzo, muy buen ida y vuelta, pero cometió faltas innecesarias. Además, llegó apresurado a línea de fondo y esto hizo que la mayoría de sus centros fueran deficientes. Salvó en una contra que fue determinante.

- Rónald Matarrita (6):

Jugó con mucha intensidad, pero al mismo tiempo se le notó ansioso y esto lo llevó a cometer muchas faltas; también porque quedó desubicado. En ataque produjo muy poco y no ganó duelos como se espera de él.

- Kendall Waston (7):

No se complicó, jugó simple, estuvo atento y fue oportuno. Por lo general tiene problemas cuando le meten balones al espacio, pero por el planteamiento ante Panamá (equipo más replegado) no pasó apuros por esto. Estuvo acertado, aunque faltó aprovecharlo en balón parado.

- Francisco Calvo (9):

Ganó todos los duelos, hizo muy buenas coberturas, cortó balones que tenían sello de generar algo importante para el rival. Muy atento para anticipar gracias a una buena lectura de juego. Aunado a esto, no cometió muchas faltas y no se le notó su falta de ritmo.

- Yeltsin Tejeda (7):

Hizo un trabajo de mucho desgaste en el medio, con recorridos abundantes y muy largos. Se le vio bien en la marca, pero deficiente con el balón en ofensiva. Es un jugador que corta mucho, pero le cuesta generar.

- Alonso Martínez (6):

Su aporte escaso en ofensiva. Corrió y se esforzó, pero generó mínimas acciones claras, casi no ganó duelos, no hizo centros y no realizó desmarques importes para que lo lanzaran al espacio, que es su fuerte.

- Orlando Galo (6):

Muy esforzado e intenso en la marca, pero poca producción en ofensiva. Solo cumplió en una parte de lo que se necesita de él en el partido. Por lapsos jugó muy en línea con Tejeda y esto permitió que Panamá filtrara pelotas.

- Aarón Suárez (7):

Lo colocaron en una posición que no le ayuda tanto y que le resta protagonismo, porque por el costado no genera mucho y se le dificulta aparecer. En cambio, por el centro tuvo la posibilidad de filtrar un par de pelotas, aparecer más y asociarse, aunque no se le sacó mucho provecho.

- Joel Campbell (9):

Ante la carencia de juego colectivo de la Selección, Joel hizo todo lo que se necesitaba en lo individual. Enfrentó, sostuvo el balón, sacó faltas, fue hacia el frente y siempre generó peligro. Tuvo mucho esfuerzo en ataque, pero también bajó y ayudó en defensa.

- José Guillermo Ortiz (7):

Aunque participó en el gol con una buena asociación con Joel y sacó el remate para que luego apareciera Ruiz, perdió la mayoría de los duelos. Le costó mucho dejarse el balón para ganar tiempo y que lo acuerparan. También perdió los duelos aéreos.

- Celso Borges (7):

Entró bien al juego y en los primeros 25 minutos en los que estuvo en cancha se vio su mejor versión. Tuvo confianza, dio equilibrio entre defensa y ataque, entregó buenos pases y mostró oficio. Aportó un poco más en ataque que los otros recuperadores.

- Bryan Ruiz (8):

Entró a ayudar a sostener el balón, buscó frenar la imprecisión que se tenía y a dar un poco más de calma. Además, consiguió el gol que da vida a la Selección, porque aunque parecía fácil hacerlo, es cuando más cuesta definir. Hizo lo que hacen los grandes jugadores, apareció poco, pero marcó diferencia.

- Gerson Torres (6):

Se esforzó, contribuyó en la marca y aportó para sostener el resultado. Sin embargo, el partido no le permitió mostrar mucho en ofensiva. Su rol fue más de sacrificio.

- Johan Venegas (7):

Al igual que Torres, ingresó para ayudar a defender e incluso terminó sacando una pelota de la línea. Es más, prácticamente finalizó el partido jugando como una especie de lateral izquierdo.

- Juan Pablo Vargas (7):

Entró muy concentrado en un momento crítico del partido. Fue oportuno en la marca, estuvo atento en los cortes y con mucha personalidad en el campo en momentos complejos. Tuvo personalidad cuando más se necesitaba para cerrar el partido.