Amelia Valverde luego de perder ante Japón: ‘cuatro minutos nos cuestan el partido”

Aunque la Selección Nacional Femenina sufrió una derrota de 2 a 0 frente a Japón en la Copa del Mundo, pese a que el equipo patrio jugó totalmente replegado en zaga y tuvo nuevamente como figura determinante a la portera Daniela Solera; la estratega del combinado patrio, Amelia Valverde, aseguró que “cuatro minutos de desconcentración” le costaron a La Sele el juego ante las niponas.

Valverde aseguró en la conferencia de prensa luego del compromiso que ella vio un muy buen comienzo de Costa Rica y añadió que hasta el primer tanto el equipo se veía bien en el campo. Para la estratega lo sucedido en los minutos 25 y 27, cuando Japón marcó por medio de Naomoto y Fujino salió muy caro.

“Sabíamos que sería un partido muy complicado, ante un rival calificado. Rescatar el esfuerzo de las jugadoras, ahora cuatro minutos de desconcentración nos cuestan el partido. Los errores nos salen caros y también no aprovechar las ocasiones que nos puedan quedar”, afirmó.

No obstante, Costa Rica en el cotejo no gozó de ocasiones frente al marco rival. De hecho la única que consiguió rematar a marco fue Gloriana Villalobos, quien disparó desde fuera del área en la etapa complementaria.

Uno de las variantes tácticas que hizo Valverde para este juego fue la inclusión de Gabriela Guillén como jugadora por la banda.

“Gaby Guillén ha jugado esa posición en muchas ocasiones, en la eliminatoria anterior por ejemplo. Estábamos buscando con la velocidad de ella. También buscamos la velocidad de Priscilla Chinchilla como ‘9′, pero no logramos conectar y al final no nos alcanzó”, profundizó.

A la timonel también se le preguntó si siente que con este mundial se acaba su ciclo como seleccionadora tica, pero dijo que no era el momento para responder la consulta:

“Yo creo que estoy en un momento caliente para dar una respuesta a esa pregunta. Pero como yo lo dije ayer: ‘yo he dado el 100 por ciento y he dado el trabajo más profesional. He buscado hacer el mejor mundial, pero bueno las circunstancias de juego cambian el panorama. Ahora nos queda un partido por delante y para nosotros todos los juegos son importantes y este no es el momento para contestar este tema”, sentenció.

Amelia Valverde asumió la dirección técnica de la Selección Nacional en 2015.