Porque no basta con la intención o la pizarra, con el verbo encendido o con la voz del pueblo pidiendo goles. Con un fútbol que no es potencia en el mundo, cuando haya que enfrentar a los gigantes, bien nos vendría -como en Italia 90 o Brasil 2014- vestirnos de enanos guerreros y jugar con la inteligencia táctica de quien, conociendo sus limitaciones, le apuesta al orden defensivo para no morir por un ataque de imprudencia.