¿Álvaro Zamora dio un pase pensado o fue un ‘arrollado’ para Anthony Contreras como bromea la afición?

Álvaro Zamora (derecha), durante un entrenamiento junto a Óscar Duarte en la gira por Corea del Sur. Prensa Fedefútbol

El debut del volante del Saprissa Álvaro Zamora Mata con la Selección Nacional, será inolvidable para el joven de 20 años al realizarlo ante Corea del Sur en Asia y propiciar el segundo gol del compromiso con que la Tricolor se puso adelante 2-1, pese a que al final el juego concluyó 2-2.

Aunque algunos aficionados en redes sociales aseguran que la asistencia de Zamora al delantero Anthony Contreras fue más fortuita o un “arrollado” como se dice popularmente, el volante confesó que así lo había medido e incluso sus propios compañeros en la Sele le preguntaron si el servicio fue pensando o se dio inesperadamente.

“Se los dije a todos. Algunos compañeros tenían duda, pero no, me ganó el compañerismo, me ganó que de reojo vi a Anthony (Contreras) donde venía y sentí que el central me iba a llegar, por lo que decidí picarla para que Anthony llegara y como salió el pase, así lo imaginé y por dicha salió bien”, explicó Zamora en transmisión de Radio Columbia.

“Me felicitaron por haber participado en el gol. No era el resultado que queríamos, estamos desarrollando un buen nivel de juego y estoy contento con mi debut. La verdad estaba tranquilo, traté de incorporarme rápido a la intensidad del juego. Espero haberlo hecho bien. Traté de hacerlo bien con el balón, cada vez que me llegó, aunque estuve mucho tiempo atrás”, agregó.

Contreras remató de cabeza, pero el portero coreano despejó y el rebote lo aprovechó Jewison Bennette para anotar.

El futuro de Costa Rica es emocionante 🌟🇨🇷 pic.twitter.com/9FsshbeNCi — TD Más (@tdmas_cr) September 23, 2022

Atrevimiento del profe Copiado!

El joven morado no ocultó su alegría por vestir por primera vez la camiseta de la Sele y tuvo palabras de agradecimiento para el técnico Luis Fernando Suárez, quien le dio la oportunidad.

“La agradezco el atrevimiento al profe. Él nos dijo que todos íbamos a tener minutos, que todos íbamos a jugar. Sabíamos que era un partido importante, de aprendizaje, de desarrollo de nuestro juego y todos es para prepararnos para ir al Mundial”, manifestó Zamora.

“Es un sueño debutar en la Selección. Es un sueño que se cumplió a una buena edad; he madurado mucho mi nivel de juego y siento que lo hice bien. Cada vez que agarré la bola traté de hacerlo bien, hice varios pases en ataque y me cometieron varias faltas para tratar de detenerme y estuve involucrado en la jugada del gol”, añadió.

Al consultarle si con su buena presentación frente a los coreanos se ilusiona con estar en la lista definitiva de Suárez para Qatar 2022, el mediocampista no dudó en comentar que estaba dispuesto a pelear un puesto hasta el final.

“Le hice un buen pase a Anthony (Contreras) para que definiera y al final Jewison (Bennette) agarró el rebote y anotó. Pienso que con un poco más de minutos voy a tener un poco más de protagonismo, por lo que vamos a trabajar duro hasta el final”, admitió Zamora.

En cuanto al conjunto coreano, Álvaro reiteró que fue un compromiso trepidante, tal y como lo esperaban por el nivel que viene mostrando su adversario.

“Se nota la intensidad de los equipos de otros continentes. Es la intensidad con que debemos jugar y la verdad fue un buen aprendizaje para nosotros. Estoy muy agradecido con mi equipo, con mi familia y el apoyo que he recibido en la Selección de mis compañeros. Agradecido con todos”, sentenció Zamora.