Álvaro Zamora dice que llega a la Selección para quedarse y asistir al Mundial de Qatar 2022

El llamado de Álvaro Zamora, delantero de Saprissa, a la Selección Nacional, fue para muchos una sorpresa, pero no para él. El joven de 20 años aclaró que sin perder la humildad que lo caracteriza, esperaba el llamado a la Tricolor que ya salió rumbo a Corea del Sur.

La opción ya se le presentó y con la misma seguridad que muestra en la cancha, Zamora aseguró que llega a la Selección para quedarse.

“El llamado a la Selección no me sorprendió, días antes había escuchado rumores que podía ser convocado y he hecho bien las cosas. Sé que he llamado la atención del seleccionador y lo tomo con mucha calma y tranquilidad. Me siento bien, tranquilo y debo hacer lo que he hecho en Saprissa”, mencionó el joven.

"Debo trabajar con humildad y demostrar en la cancha que puedo dar algo diferente", dijo Álvaro Zamora, joven jugador de Saprissa. (JOHN DURAN)

Pese a que aguardaba la convocatoria, Zamora recordó que se emocionó mucho al escuchar su nombre.

“La verdad al escuchar mi nombre se me aceleró el corazón. Estaba almorzando con los compañeros del equipo, tenía el teléfono apagado porque no quería distraerme con nada, presentía que podía estar en la lista y voy a luchar por ganarme un puesto”, dijo el atacante.

Y esa lucha, Álvaro sabe que debe darla desde el primer momento, incluso antes de entrenar, por lo que apenas se reúna con el resto de los seleccionados, el jugador saprissista espera marcar diferencia.

“Me tomo las cosas con humildad y perfil bajo, pero sí veo como una posibilidad real meterme en la lista definitiva para el Mundial. Soy demasiado ambicioso, no pienso en que haya mucha competencia, solo me centro en hacerlo bien y trabajar lo posible por ganarme un campo. No estuve en las eliminatorias, pero hay muchos jugadores que se han ganado un cupo sin haber jugado esa fase, pueden pasar muchas cosas y yo quiero ganarme un puesto”, expresó el futbolista.

Zamora tiene claro que aunque no tenga minutos en los partidos contra Corea del Sur el viernes a las 5 a. m. y el martes de la otra semana frente a Uzbekistán a las 12 p. m., en los entrenamientos debe llenar las expectativas de Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección.

“Esta semana es muy importante, pero también corta a la vez, viajamos y hay un entreno, pero quedan dos días para demostrar. Luis Fernando Suárez no me ha visto entrenando, pero me ha visto jugar, tiene una idea mía y espero encajar si juego en alguno de los dos amistosos”, dijo Álvaro.

Pero, ¿cómo puede Álvaro Zamora en poco tiempo en la Selección ganarse un lugar en la lista definitiva para el mundial?

“Soy muy joven y lo primordial es hacer química con los experimentados y las nuevas generaciones. Debo trabajar con humildad como lo he venido efectuando y demostrar en la cancha que puedo dar algo diferente. Individualmente hacer lo que sé con el balón, ir para adelante, ofensivo y tratar de sacar jugadas distintas”, destacó Zamora.

Álvaro reconoció que pese a tener un buen campeonato con Saprissa que le valió el llamado a la Selección, debe corregir algunas cosas, sobre todo en la toma de decisiones en el último cuarto de cancha.

Para mí son vitales los goles y las asistencias, quiero anotar más. Sé que llego mucho y no concreto algunas ocasiones, pero no es por precipitado y siento que estoy calmado al definir, trato de buscar el ángulo correcto y los goles van a llegar en cualquier momento”, comentó Zamora, joven quien apenas hace sus primeras armas en Primera División y ya contó con el aval de Luis Fernando Suárez para integrar la Selección Nacional.