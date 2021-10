La desazón se apodera de Allan Cruz por no ser llamado a la Selección Nacional

Costa Rica vs Uruguay Allan Cruz fue pieza indiscutible de la Selección Nacional con Rónald González y Gustavo Matosas. (Rafael Pacheco Granados)

Allan Cruz debutó con la Selección Nacional en setiembre del 2019. Su aparición en el conjunto patrio fue una luz luego de que se comenzara a pedir un recambio generacional después de la mala presentación en Rusia 2018.

El volante guanacasteco lo hizo bien en sus primeras apariciones en el plantel, al punto que se ganó un lugar como estelar, no obstante el 2020 fue un año extraño para el mediocampista del Cincinnati F. C. de la MLS, sobre todo porque las lesiones lo atacaron y con ello perdió la regularidad en su club.

En el 2021, Allan volvió a tener minutos, empero todavía no recibe el llamado de Luis Fernando Suárez al cuadro tico para la eliminatoria. De hecho, el volante sí estuvo en la nómina que enfrentó la Copa Oro, no obstante para lo bonito que son los duelos por un cupo en Catar 2022, no ha logrado ser convocado.

El mismo Allan es crítico con él, es consciente que cuando recibió la oportunidad no fue lo suficientemente convincente para quedarse con un lugar y ahora le toca esperar nuevamente por un chance.

¿Cómo está Allan Cruz, futbolísticamente?

El año pasado jugué muy poco, tuve muchas lesiones y eso me afectó en el rendimiento que había mostrado en el 2019, pero gracias a Dios este año he tenido regularidad, minutos, poco a poco voy retomando el ritmo que quiero.

¿Dónde está la diferencia del año pasado al actual?

Siento que yo me he cuidado más, he trabajo mucho extra, por ahí hago otro rol más defensivo en mi equipo aunque no es el fútbol más vistoso para mí. Yo soy un poco más ofensivo, más de llegada al área, pero son decisiones del profesor de acá y tengo que respetar.

Yo quería tener minutos, gracias a Dios me he adaptado, aunque no es la posición que personalmente me da esa posibilidad de ser más vistoso.

¿En qué cambió su juego?

Ahora soy un ‘5′ muy defensivo.

¿Cómo ha digerido estar fuera de la Selección Nacional?

Lo he tomado con calma, aunque es triste, no lo voy a esconder. Al final son decisiones del profesor y uno las respeta, yo al final sigo trabajando fuerte, sigo tomando minutos. Yo quiero estar, pero debo esperar a que se dé la oportunidad. Aquí estoy entrenando bien y si es para mí llegará el chance.

¿Cómo vive la presión que tiene la Sele en la actualidad? Para nadie es un secreto que si se clasifica al Mundial usted tendría chances de ir, pese a que ahora no esté en el plantel.

Ahora uno que está afuera ve lo difícil que es esto, ahora en la primera jornada siento que nos costó bastante, contra México se vio diferente el equipo, contra Panamá sí fue más difícil, pero esperemos sacar los nueves puntos que vienen.

Se vive con la misma ansiedad, la mismas emociones y ganas de estar ahí. Es difícil para mí estar afuera y ver a mis compañeros luchar con esa presión tan grande que no se están dando los resultados.

¿Dónde siente que le han sacado ventaja o usted ha cedido terreno para no estar en la Sele?

Yo siento que por ahí los últimos partidos me faltó bastante, yo soy consciente de esto. Tuve dos juegos malos, yo siempre traté de esforzarme, dar el máximo, pero no fue mi mejor versión. Ahora cambié de página, pensé mejor, ahora estoy trabajando el triple para ser el jugador que todos conocen.

Cuando usted llega a la Selección genera una especie de esperanza alrededor. ¿Esa presión pudo pasar factura?

Siempre lo manejé, yo en varios juegos tuve uno malo, pero ese último sí me afectó, son cosas que a todo futbolista le pueden pasar. Son cosas que a todos nos han pasado, viví un mal momento, pero rápido dejé eso atrás y traté de hacerlo mejor acá en mi equipo.

¿Cuál es el partido que usted considera que le pasa factura?

Siento que me costó bastante cuando entré contra Honduras, no entré bien a ese juego, siento que podía dar un poco más de mí, pero bueno ahora me esfuerzo más para trabajar más fuerte y ser llamado a la Selección.

La situación de su equipo en Estados Unidos no es la mejor. ¿Cómo afronta el cierre de temporada?

Es complicada la situación del equipo porque estamos en último lugar y no tenemos posibilidades de clasificar, pero uno trata de salir al campo a ganar, para eso estamos para mostrarnos y que lo tomen en cuenta más.

¿Algún líder del camerino de la Selección ha conversado y le ha dicho: ‘Vamos Allan arriba, no se rinda’ ante las ausencias en las convocatorias?

Sinceramente no he hablado con nadie, solo tuve ayer unos cuantos mensajes con Celso, él es para mí un ejemplo a seguir, un profesional, yo me agarro de personas como él, son personas que me ayudarán para bien, yo con Celso hablo y él me aconseja.