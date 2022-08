Manfred Ugalde sobre Qatar 2022, según su agente: ‘Que vayan los que se sudaron en la cancha’

El delantero Manfred Ugalde (derecha) jugó contra la selección de Panamá, en el inicio de la eliminatoria hacia Qatar, el 2 de setiembre pasado. AFP.

Manfred Ugalde renunció a la Selección Nacional cuando recién se iniciaba el camino eliminatorio y el equipo patrio todavía no estaba ni cerca de clasificar al Mundial de Qatar 2022, pero el jugador del Twente de Holanda no le gustaron unas declaraciones que dio el timonel Luis Fernando Suárez.

Ahora, ya con la Sele con un lugar en Qatar 2022, el representante del futbolista, Kurt Morsink, habló sobre un posible regreso del atacante y aunque no lo descartó, sí fue enfático en que el propio Manfred es consciente de que a la cita deben ir los que se lo ganaron en la cancha.

“El primero que te dice que vayan al Mundial de Qatar los que se lo ganaron es Manfred, porque él es así. No es uno que se va a querer meter. Él te lo dice clarito, ‘yo no me lo gané, que vayan los que se sudaron en la cancha’”, dijo Morsink.

De hecho, el asesor de Manfred fue más allá y contó que ve un escenario de diálogo después de la Copa del Mundo, donde se podría tratar de limar las diferencias que hay entre Luis Fernando Suárez y su representado.

“Lo importante es no distraer a la Selección, es que vayamos enfocados porque muchos van a cumplir su sueño. Luego del Mundial yo creo que puede haber más calma y cabeza fría, nadie está opuesto a hablar, que si se arregla o no eso ya es después. Después de eso creo que hay cuatro años para ver todo”, comentó.

Por último, el agente añadió que no ve a nadie culpable de lo sucedido con Ugalde, simplemente considera que fue una situación que se dio sin conocer lo que pasaría en el futuro.

“Yo no puedo decir quién tiene la culpa, para mí no es un tema de culpa, todos queremos ver a la Selección bien. Manfred tomó eso decisión (de renunciar) con apenas tres partidos de la eliminatoria, sin saber el futuro. No digo que es culpa de Manfred, de Rodolfo Villalobos o el profesor Suárez, se clasificó al Mundial, que es bueno para todos”, finalizó.

Kurt Morsink brindó estas declaraciones a los medios presentes en el Chorotega de Nicoya, en el partido entre la ADG y Alajuelense.