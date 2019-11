“Es difícil estar en el camerino, ver a todo el mundo alistándose para el primer partido, y yo ahí, lesionado. De hecho se me pone la piel chinita cuando me acuerdo —muestra su brazo con la piel completamente erizada—; pero nada, son cosas que pasan, hasta me dan ganas de llorar cuando pienso en esto, vea que tengo los ojos llenos de agua, porque fue algo realmente duro”, reseñó.